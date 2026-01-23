RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025-26: आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी आया

संक्षेप: RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025-26 का इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 06/2024 के तहत जोन वाइज मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी कर दी है। अपना रोल नंबर चेक करें और जानें अगले चरण (CBAT/TST) की पूरी जानकारी।

rrb ntpc ug cbt 2 result 2025 26 out: भारतीय रेलवे में करियर बनाने का ख्वाब देख रहे हजारों युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक घोषणा के साथ RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025-26 जारी कर दिया है। यह नतीजे उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिन्होंने अंडरग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 2) में हिस्सा लिया था। बोर्ड ने 23 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर अपनी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर मेरिट लिस्ट, स्कोरकार्ड और कट ऑफ अंक अपलोड कर दिए हैं। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया CEN 06/2024 के तहत संचालित की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जोन वाइज नतीजों की धूम: कहां कितने हुए सफल? रेलवे बोर्ड ने अलग अलग ज़ोन के लिए पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में नतीजे जारी किए हैं, जिनमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ प्रमुख ज़ोन के आंकड़े इस प्रकार हैं:

RRB चेन्नई: यहां से कुल 1,295 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

RRB अहमदाबाद: यहां 550 उम्मीदवारों ने सफलता का परचम लहराया है।

RRB भुवनेश्वर: इस जोन से 392 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं।

इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पटना, रांची और इलाहाबाद (प्रयागराज) जैसे अन्य सभी प्रमुख बोर्ड्स ने भी अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप बाय स्टेप गाइड) उम्मीदवारों की आसानी के लिए बोर्ड ने एक सरल प्रक्रिया साझा की है -

1. आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट पर जाएं।

2. लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर "Result and Cut Off for RRB Non Technical Popular Category CEN 06/2024" वाले लिंक को तलाशें।

3. PDF खोलें: क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।

4. सर्च करें: अपने कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाएं और अपना रोल नंबर टाइप करें।

5. पुष्टि: अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में चमक रहा है, तो मुबारक हो! आपने अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

अब आगे क्या? जीत का अगला पड़ाव नतीजों की घोषणा के साथ ही सफल उम्मीदवारों के लिए आगे की राह भी तय हो गई है। CBT 2 पास करने वाले अभ्यर्थी अब अपने पद की योग्यता के अनुसार निम्नलिखित परीक्षाओं में शामिल होंगे:

CBAT/TST: पदों के आधार पर उम्मीदवारों को Computer Based Aptitude Test (CBAT) या Typing Skill Test (TST) देना होगा।

एडमिट कार्ड की जानकारी: परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी इंटिमेशन (परीक्षा शहर की जानकारी) जारी की जाएगी, जबकि e call letter परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।

अंतिम चयन: इन परीक्षाओं के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।