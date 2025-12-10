RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT 2 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, Direct Link

संक्षेप: RRB NTPC UG 2025 City Intimation Slip: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी यूजी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट 2 (CBT-2) के लिए 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' जारी कर दी है। यह महत्वपूर्ण CBT-2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली है।

RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025: भारतीय रेलवे में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट पदों पर नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी यूजी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट 2 (CBT-2) के लिए 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' जारी कर दी है। इस घोषणा ने देश भर के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि वे अब अपनी परीक्षा की यात्रा और अंतिम तैयारी की योजना बना सकते हैं।

RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025 Direct Link यह स्लिप आधिकारिक तौर पर RRB की सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। इस इंटीमेशन स्लिप में उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र का शहर (एग्जाम सिटी) बताया गया है, ताकि वे समय रहते यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

परीक्षा की मुख्य तिथियां और पद यह महत्वपूर्ण CBT-2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह चरण रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया में निर्णायक माना जाता है। इस पूरे भर्ती अभियान के तहत भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में कुल 3,445 पदों को भरा जाना है,

RRB NTPC UG City intimation Slip 2025: ऐसे करें अपनी 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' डाउनलोड 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

2. लिंक खोजें: होमपेज पर 'RRB NTPC UG City Intimation Slip 2025' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉग-इन करें: दिए गए स्थान में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (या पासवर्ड) भरकर लॉग-इन करें।

4. स्लिप देखें: लॉग-इन करने के बाद, आपकी परीक्षा शहर की जानकारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

5. डाउनलोड और प्रिंट: इस स्लिप को तुरंत डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग, खासकर यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।

परीक्षा पैटर्न पर एक नजर CBT-2 परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें कुल 120 वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र तीन प्रमुख सेक्शन में बंटा होगा- जनरल अवेयरनेस, गणित, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यह परीक्षा रेलवे के अनुसार उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमता और मूलभूत ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन की गई है।