RRB NTPC UG Answer Key 2026: आंसर की जारी, जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख कब
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट CBT 1 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार 5 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्तियां आसानी से दर्ज करा सकते हैं।
RRB NTPC UG Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) अंडरग्रेजुएट लेवल की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। यदि आपको उन सवालों और उनके जवाब में किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आप इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपत्ति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया बनाई गई, जिन्हें के बारे में जानना जरूरी है।
परीक्षा कब और कैसे हुई?
रेलवे बोर्ड की तरफ से शनिवार को इस अहम जानकारी का ऐलान किया गया। जिन भी युवाओं ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT 1) दिया था, वो अब बड़ी आसानी से अपने जोन की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया CEN 07/2025 के नियमों के तहत की जा रही है। इस अहम परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग चरणों में किया गया था। पहला चरण 7 मई से 9 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी वहीं दूसरा चरण 13 जून से 20 जून 2026 तक कराया गया। इतनी बड़ी तादाद में परीक्षा होने के बाद जाहिर सी बात है कि हर किसी को नतीजों और आंसर की का बेसब्री से इंतजार था।
आंसर की कैसे चेक करें?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आप अपनी आंसर की कैसे देख सकते हैं? इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। आप अपने संबंधित जोनल RRB की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर सीधे रेलवे की मुख्य वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर लॉग-इन कर सकते हैं। वहां आपको वो सारे सवाल दिख जाएंगे जो परीक्षा में पूछे गए थे, और साथ ही वो जवाब भी दिखेंगे जिन पर आपने टिक लगाया था।
आंसर की चेक करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं, तो दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं कि कितने जवाब सही हुए होंगे और कितने गलत। अब, आंसर की आने से वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आप घर बैठे आराम से अपने नंबरों का अंदाजा लगा सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आगे की तैयारी कैसे करनी है।
कब तक दर्ज कराएं आपत्ति
कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड की तरफ से दिए गए किसी जवाब से उम्मीदवार पूरी तरह सहमत नहीं होते। अगर आपको भी लगता है कि किसी सवाल का जवाब आंसर की में गलत छपा है, तो आपको जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने आपको इस प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने का बेहतरीन मौका दिया है। आपत्ति दर्ज करने की शुरुआत 27 जून 2026 शाम 7 बजे से ही शुरू हो गई है। इसके लिए आखिरी तारीख 5 जुलाई 2026 रात 11:55 बजे तक निर्धारित है।
क्या है फीस रिफंड का नियम?
यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। आपको हर एक सवाल पर अपनी आपत्ति जताने के लिए 50 रुपये की फीस अदा करनी होगी। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्शन सही निकला तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा! आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, अगर आपकी दर्ज की गई आपत्ति सही साबित होती है, तो बैंक चार्ज काटने के बाद आपके पैसे पूरी तरह से वापस कर दिए जाएंगे। और हां, यह रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिससे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। इसलिए, कोशिश करें कि पेमेंट अपने ही खाते से करें ताकि बाद में रिफंड आने में कोई दिक्कत या देरी न हो।
आगे क्या होगा?
इस पूरी प्रक्रिया में रेलवे बोर्ड ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आपत्तियों की जांच के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी अंतिम फैसला लेगा, वो आखिरी होगा और सभी उम्मीदवारों को उसे मानना ही होगा। इसके बाद किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी होनहार उम्मीदवार इस CBT 1 परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनके लिए आगे की राह खुल जाएगी। वो इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होने के लिए पूरी तरह से योग्य माने जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव