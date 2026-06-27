RRB NTPC UG Answer Key 2026 Out, Direct Link: जारी हुआ प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें चेक
RRB NTPC UG Answer Key 2026 Out : आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की आज शाम 7 बजे जारी कर दी गई है। उम्मीदवार rrb.indianrailways.gov.in पर इसे चेक कर 5 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
RRB NTPC UG Answer Key 2026 Out, Direct Link: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की तरफ से आयोजित की गई एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट (NTPC UG) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की आज यानी 27 जून को जारी कर दी गई। अगर आपने भी दिन रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी की थी और अब अपने नतीजों की पहली झलक पाने के लिए बेताब हैं तो इसके लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आंसर की का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस आंसर की के जरिए उम्मीदवार बड़ी आसानी से यह मिलान कर सकेंगे कि परीक्षा हॉल में उन्होंने जो जवाब चुने थे, वो रेलवे बोर्ड के तय किए गए सही जवाबों से कितने मेल खाते हैं। इससे छात्रों को अपने संभावित स्कोर और अपनी मेहनत के नतीजों का एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसमें मुकाबला काफी कड़ा होता है और एक एक नंबर से मेरिट लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। ऐसे में सीधे फाइनल रिजल्ट जारी करने के बजाय प्रोविजनल आंसर की जारी करना रेलवे का एक बेहद शानदार और पारदर्शी कदम है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बोर्ड की तरफ से आंसर की में किसी सवाल का जवाब गलती से गलत दे दिया गया है, तो कोई भी छात्र बेझिझक उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि किसी भी होनहार छात्र के साथ कोई नाइंसाफी न हो।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी आंसर की
बोर्ड ने इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान रखा है कि आपको किसी कैफे के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको नीचे दिए गए ये पांच आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही आपको स्क्रीन पर कई ऑप्शन दिखेंगे, वहां आपको 'Answer Key' वाले सेक्शन पर क्लिक करना है।
- वहां आपको "RRB NTPC UG Answer Key 2026" का एक सीधा लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल (जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करनी होगी।
- सही लॉगिन डिटेल भरकर सबमिट करते ही प्रोविजनल आंसर की आपकी स्क्रीन पर खुलकर सामने आ जाएगी।
- आखिर में, अपने स्कोर का मिलान करने के बाद इस फाइल को डाउनलोड कर लें। अपनी सहूलियत के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लेना आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
गलत जवाब पर कैसे उठाएं सवाल?
मान लीजिए आपने आंसर की डाउनलोड कर ली और आपको लगता है कि रेलवे बोर्ड ने किसी सवाल का जवाब गलत दिया है, जबकि आपका जवाब पूरी तरह से सही था। ऐसे में आपको घबराने या मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे आपको आपत्ति दर्ज करने का पूरा मौका दे रहा है।
आरआरबी की तरफ से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर 05 जुलाई, 2026 की रात 11:55 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। यह समयसीमा बहुत अहम है, इसलिए अगर कोई शिकायत है तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल न करें।
प्रत्येक प्रश्न के लिए लगेगा 50 रुपये
ध्यान रहे कि आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति जताने के लिए 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करने होंगे। यह मामूली फीस इसलिए रखी जाती है ताकि सिर्फ वाजिब आपत्तियां ही बोर्ड तक पहुंचें। अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो बोर्ड अपनी फाइनल आंसर की में उस गलती को सुधार लेगा।
वेबसाइट पर एक साथ लाखों छात्रों के आने से थोड़ा ट्रैफिक बढ़ सकता है, जिससे सर्वर स्लो होने की संभावना रहती है। अगर वेबसाइट तुरंत ओपन न हो, तो थोड़ा सब्र रखें और कुछ मिनट रुककर दोबारा कोशिश करें। ठंडे दिमाग से अपने नंबरों का मिलान करें और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव