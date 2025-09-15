RRB NTPC UG Answer Key 2025 releasing soon how to check Answer Key when answer key out RRB NTPC UG Answer Key 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी आंसर की 2025 का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जल्द ही एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:53 AM
RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जल्द ही एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकेंगे। आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल सीबीटी परीक्षा 2025 की आंसर की के साथ उम्मीदवारों के रिस्पॉन्स और प्रश्नपत्र को भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आपत्ति दर्ज करने के लिए ओपन होगी। अंतिम तिथि के बाद दर्ज की गई आपत्ति पर आरआरबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी। साथ ही प्रति प्रश्न बैंक सेवा शुल्क भी देना होगा। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। यह शुल्क उस खाते में वापस किया जाएगा, जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

RRB NTPC Answer Key 2025: उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrbchennai.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक आरआरबी एनटीपीसी UG लेवल भर्ती परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की पर क्लिक करना होगा।

3. . इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।

7. अब आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

