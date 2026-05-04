RRB NTPC UG Admit Card 2026 जारी, 63 लाख उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट, 7 मई से परीक्षा
RRB NTPC UG Admit Card 2026 जारी हो गया है। कैसे डाउनलोड करें, परीक्षा तारीख, जरूरी गाइडलाइंस और किन दस्तावेजों के साथ एग्जाम सेंटर पहुंचना है इस सबके बारे में जानकारी।
RRB NTPC UG Admit Card 2026 OUT : रेलवे की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Railway Recruitment Board ने RRB NTPC UG Admit Card 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। 3 मई 2026 को रिलीज हुआ यह एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है जो 7 मई से शुरू होने वाली CBT 1 परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इस बार प्रतियोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 63 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में हर उम्मीदवार के लिए यह एडमिट कार्ड एक तरह से एग्जाम का एंट्री पास बन चुका है।
कहां और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
उम्मीदवार अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें rrb.digialm.com वेबसाइट पर जाना होगा। प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है ताकि हर उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के अपना एडमिट कार्ड हासिल कर सके। वेबसाइट पर जाकर NTPC Undergraduate Admit Card (CEN 07/2025) लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर अपनी RRB रीजन चुननी होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा।
एडमिट कार्ड में क्या क्या जानकारी होगी
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसे ध्यान से चेक करना बेहद जरूरी है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख और समय, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम, कैटेगरी, फोटो और सिग्नेचर जैसी अहम जानकारी दी गई होती है। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती मिलती है, तो तुरंत संबंधित RRB रीजन से संपर्क करना जरूरी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान
एग्जाम वाले दिन कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना बेहद अहम है। सबसे पहले उम्मीदवार को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर साथ ले जाना होगा। इसके साथ एक वैध फोटो आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होगी। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं होगा, तो परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए पहले से ही सारी तैयारी करके रखें और समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचें, ताकि आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सके।
कब तक चलेगी परीक्षा और कितनी शिफ्ट होंगी
RRB NTPC UG CBT 1 परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 21 जून 2026 तक अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। देशभर के 200 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। हर दिन तीन शिफ्ट में एग्जाम होगा जिसमें सुबह, दोपहर और शाम की शिफ्ट शामिल हैं। उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड पर ही उनकी शिफ्ट और टाइमिंग की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव