RRB NTPC UG Admit Card: रेलवे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट, यहां से तुरंत करें डाउनलोड

RRB NTPC UG Admit Card: रेलवे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट, यहां से तुरंत करें डाउनलोड

संक्षेप:

RRB NTPC UG Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पदों के लिए 'टाइपिंग स्किल टेस्ट' के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

Feb 10, 2026 04:41 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRB NTPC UG Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पदों के लिए 'टाइपिंग स्किल टेस्ट' के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा (CBT-2) में सफलता प्राप्त की है, वे अब संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों (RRBs) की आधिकारिक वेबसाइटों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल

रेलवे बोर्ड के अनुसार, टाइपिंग स्किल टेस्ट का आयोजन फरवरी और मार्च 2026 के विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। जिन पदों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है, उनमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर "Click here to download City Slip/E-call letter for NTPC Typing Skill Test" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (पासवर्ड के रूप में) दर्ज करें।

4. जानकारी सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

5. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका एक रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें।

टाइपिंग टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस

रेलवे ने इस परीक्षा के लिए कुछ कड़े नियम और मानक तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:

भाषा का विकल्प: उम्मीदवारों को उसी भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में टाइपिंग करनी होगी जिसे उन्होंने आवेदन भरते समय चुना था। यदि भाषा का चुनाव नहीं किया गया था, तो डिफॉल्ट रूप से अंग्रेजी को ही माध्यम माना जाएगा।

स्पीड के मानक : अंग्रेजी टाइपिंग के लिए न्यूनतम स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

हिंदी टाइपिंग के लिए न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट (कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट) होनी चाहिए।

डॉक्यूमेंट: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य है। बिना फोटो आईडी के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नॉर्मलाइजेशन और चयन प्रक्रिया

टाइपिंग टेस्ट केवल एक 'क्वालीफाइंग' परीक्षा है, इसलिए इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि, अंतिम मेरिट बनाने के लिए सीबीटी-2 के अंकों में नॉर्मलाइजेशन पद्धति का उपयोग किया जाएगा। टाइपिंग में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' (DV) और 'मेडिकल टेस्ट' के लिए बुलाया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गई सूचनाओं को ही सही मानें।

