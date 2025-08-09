RRB NTPC UG 2025: Railways announced the exam dates for undergraduate posts CBT exams Aug and sept RRB NTPC UG 2025: रेलवे ने घोषित की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स की परीक्षा तारीखें, अगस्त-सितंबर में इस दिन होंगे CBT एग्जान, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC UG 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC UG परीक्षा 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं, उम्मीदवार अब तय शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी को आखिरी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:54 PM
RRB NTPC UG 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (अंडर ग्रेजुएट) पोस्ट्स की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं। आधिकारिक नोटिस RRB चंडीगढ़ की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

जारी शेड्यूल के मुताबिक, CBT परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8, 9 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, मैथमैटिक्स के 30 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न शामिल होंगे।

भर्ती प्रक्रिया में शामिल चरण

  • पहला चरण: 1st Stage CBT
  • दूसरा चरण: 2nd Stage CBT
  • टाइपिंग स्किल टेस्ट (जहां लागू हो)
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन / मेडिकल एग्जामिनेशन

नोटिस डाउनलोड करने के स्टेप्स

1. rrbcdg.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर RRB NTPC UG Exam 2025 Dates Notice पर क्लिक करें।

3. नया PDF फ़ाइल खुलेगा।

4. परीक्षा तिथियां देखें और डाउनलोड करें।

5. भविष्य के लिए प्रिंट कॉपी रखें।

