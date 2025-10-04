RRB NTPC Recruitment 2025: स्टेशन मास्टर के सैकड़ों पदों पर भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी; आयु सीमा 36 साल

RRB NTPC Recruitment 2025 के तहत स्टेशन मास्टर के 615 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां जानें योग्यता, आयु सीमा और प्रक्रिया।

Sat, 4 Oct 2025 03:23 PM

रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Recruitment 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर कुल 8,850 वैकेंसी निकाली गई हैं। इनमें से 615 पद स्टेशन मास्टर के लिए हैं। यह भर्ती ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए है और आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RRB NTPC Recruitment 2025: कितने पद, कितनी सैलरी? इस भर्ती में स्टेशन मास्टर के 615 पद शामिल हैं। यह पद NTPC Graduate Level श्रेणी में आता है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये शुरुआती सैलरी मिलेगी। रेलवे की जॉब्स हमेशा सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जाती हैं, वहीं स्टेशन मास्टर का पद जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा दोनों लेकर आता है।

RRB NTPC Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यता स्टेशन मास्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 36 वर्ष

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

RRB NTPC Recruitment 2025: कितना देना होगा आवेदन शुल्क जनरल/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए: 500 रुपये

एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए: 250 रुपये

RRB NTPC Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया स्टेशन मास्टर के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:

1. CBT 1 परीक्षा (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

2. CBT 2 परीक्षा

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा

इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवार को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।

RRB NTPC Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें? 1. rrbcdg.gov.in पर जाएं।

2. "RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Online" लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक विवरण भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

5. सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

RRB NTPC Recruitment 2025: इन तारीखों का रखें ध्यान नोटिफिकेशन जारी हुआ: 23 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 21 अक्टूबर 2025

आवेदन की आखिरी तारीख: 20 नवंबर 2025