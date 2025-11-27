RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए 12वीं पास और ग्रेजुएट अभी करें आवेदन, लास्ट डेट आज

संक्षेप: RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पदों पर एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज 27 नवंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा।

Thu, 27 Nov 2025 11:33 AM

RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Online: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पदों पर एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज 27 नवंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत विभिन्न नॉन-टेक्निकल 8868 पदों उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर कुल 5810 पदों पर नियुक्ति होगी और अंडरग्रेजुएट के अंतर्गत 3058 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार की योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन कैसे करना है और अन्य सभी डिटेल्स की जानकारी उम्मीदवार को यहां नीचे दी गई है।

किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है- ग्रेजुएट लेवल पोस्ट

1. चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर- 161

2. स्टेशन मास्टर- 615

3. गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3416

4. जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 921

5. सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 638

6. ट्रैफिक अस्सिटेंट- 59

अंडरग्रेजुएट पोस्ट

1. कमर्शियल कम टिकट क्लर्क- 2,424

2. अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट- 394

3. जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 163

4. ट्रेन क्लर्क- 77

आयु सीमा- ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आयु सीमा 18-33 वर्ष रखी गई है। अंडरग्रेजुएट लेवल भर्ती में आयु सीमा 18-30 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट रहेगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 से की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता- ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किसी डिग्री होनी आवश्यक है। अंडरग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना जरूरी है।

एप्लीकेशन फीस- जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार करें। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी।

RRB NTPC भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें।

4. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

5. इसके बाद आपको लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

6. अब आप ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए।

7. अब आप मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को भर दीजिए।