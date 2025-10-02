RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में 8000+ पदों पर वैकेंसी, स्टेशन मास्टर, क्लर्क समेत कई पद खाली

RRB NTPC भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 8,850 पदों पर स्टेशन मास्टर, क्लर्क और अन्य भर्ती का जिक्र है। आवेदन 21 अक्टूबर से 27 नवंबर तक rrbcdg.gov.in पर करें। ग्रेजुएट और 12वीं पास योग्य हैं।

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC भर्ती 2025 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 8,850 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, क्लर्क और अन्य कई पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर पूरी होगी।

इस भर्ती में दो स्तरों पर नियुक्तियां होंगी, ग्रेजुएट लेवल और अंडरग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर कुल 5,817 पद और अंडरग्रेजुएट लेवल पर कुल 3,058 पद निकाले गए हैं। ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के पद शामिल हैं। वहीं, अंडरग्रेजुएट लेवल में जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद हैं।

RRB NTPC Recruitment 2025: क्या होगी योग्यता शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना ज़रूरी है। जबकि अंडरग्रेजुएट पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी दोनों स्तरों पर अलग-अलग तय की गई है। ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष है, जबकि अंडरग्रेजुएट लेवल के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी।

RRB NTPC Recruitment 2025: कितनी होगी सैलरी चयनित उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 19,900 रुपये से 35,400 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि SC, ST, महिला, PwBD और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवार फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।