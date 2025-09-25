RRB NTPC New Vacancy : 8875 पदों पर नई आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के आवेदन अक्टूबर-नवंबर में संभव, देखें वैकेंसी का ब्योरा

RRB NTPC New Vacancy : रेलवे जल्द ही 8875 पदों पर नई आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा। 12वीं पास व ग्रेजुएट अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

RRB NTPC New Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए जल्द ही स्नातक स्तरीय एनटीपीसी (नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी) की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बार 8,875 पदों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें 5817 पद स्नातक स्तर और 3058 पद 12वीं पास श्रेणी के लिए है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार स्नातक स्तर पर स्टेशन मास्टर (615 पद), गुड्स ट्रेन मैनेजर (3423 पद), ट्रैफिक असिस्टेंट (59 पद), चीफ कमर्शियल र्क्लक (161 पद), जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट (921 पद) और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (638 पद) की बहाली होगी। सबसे अधिक गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3423 पद पर होंगे। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है।

एनटीपीसी स्नातक के 5,817 पद - स्टेशन मास्टर-ट्रैफिक (ऑपरेटिंग)- 615

- गुड्स ट्रेन मैनेजर- ट्रैफिक (ऑपरेटिंग)- 3423

- ट्रैफिक असिस्टेंट (मेट्रो रेलवे) ट्रैफिक (ऑपरेटिंग)- 59

- मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक (वाणिज्यिक)- 161 कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट -921

- वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट सामान्य- 638

एनटीपीसी यूजी के 3,058 पद: - पद का नाम: स्वीकृत रिक्तियां

- ट्रेन क्लर्क: 77

- वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क: 2424

- लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट: 394

- कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट: 163