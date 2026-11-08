रेलवे में 3,548 पदों पर भर्ती का आखिरी मौका, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल के लिए आज ही करें अप्लाई
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आज, 8 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे) आवेदन का अंतिम दिन है। 3,548 पदों के लिए अभ्यर्थी rrbapply.gov.in पर तुरंत फॉर्म भरें।
भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती) के तहत निकाली गई 3,548 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 8 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) है।
पहले आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर तय की गई थी, जिसे बोर्ड ने बढ़ाकर 8 नवंबर कर दिया था। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे बिना समय गंवाए रेलवे भर्ती पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा कर लें।
किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है-
ग्रेजुएट लेवल पोस्ट
1. चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर- 127 पद
2. गुड्स ट्रेन मैनेजर- 2750 पद
3. जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 300 पद
4. सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 371 पद
आयु सीमा, योग्यता और आवेदन शुल्क
इस भर्ती प्रक्रिया के मुख्य पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं-
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: 1 जनवरी 2027 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क
अनार्क्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (General/OBC/EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए: 500 रुपये। CBT-1 परीक्षा में शामिल होने पर 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे।
एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग/थर्ड जेंडर/ईबीसी के लिए: 250 रुपये। CBT-1 परीक्षा में शामिल होने पर पूरी फीस रिफंड होगी।
करेक्शन विंडो और आगे का शेड्यूल
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन के बाद फॉर्म में सुधार के लिए भी शेड्यूल जारी किया है-
एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक। जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में कोई गलती हो गई है, वे निर्धारित शुल्क देकर इसमें सुधार कर सकेंगे।
अंडरग्रेजुएट (12th Pass) भर्ती डेडलाइन: NTPC अंडरग्रेजुएट पदों (CEN 07/2026) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 है।
संभावित परीक्षा तिथि: टियर-1 (CBT-1) परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2026 के चौथे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले रेलवे के आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर CEN 06/2026 (ग्रेजुएट लेवल पोस्ट) लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स) अपलोड करें।
6. ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट संभाल कर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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