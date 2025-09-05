RRB NTPC Graduate Level Result 2025: cbt 1 graduate level scorecard cutoff vacancy details RRB NTPC Graduate Level Result 2025: खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC Graduate Level Result 2025: खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट

RRB NTPC Graduate Level Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी CBT-1 ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है। 

Fri, 5 Sep 2025
RRB NTPC Graduate Level Result 2025: रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक RRB NTPC CBT 1 ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का रिजल्ट अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकी हुई हैं। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम है, जो भारतीय रेलवे में स्थायी नौकरी का सपना देखते हैं।

RRB NTPC Graduate Level Result 2025: कब आएगा रिजल्ट?

हालांकि RRB ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों को आने वाले दिनों में अपने स्कोरकार्ड और कट-ऑफ लिस्ट देखने का मौका मिल जाएगा।

RRB NTPC Graduate Level Result 2025: रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट से रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. अपने RRB रीजनल वेबसाइट पर जाएं (जैसे rrbcdg.gov.in)

2. "RRB NTPC Graduate Level Result 2025" लिंक पर क्लिक करें

3. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें

4. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले स्कोरकार्ड को देखें और डाउनलोड करें

5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें

RRB NTPC Graduate Level Result 2025: कितनी है वैकेंसी?

कुल 11558 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिनमें ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट दोनों लेवल के पद शामिल हैं।

ग्रेजुएट लेवल पद (कुल: 8113):

चीफ कमर्शियल और टिकट सुपरवाइजर: 1736

स्टेशन मास्टर: 994

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 3144

जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट व टाइपिस्ट: 1507

सीनियर क्लर्क व टाइपिस्ट: 732

अंडरग्रेजुएट लेवल पद (कुल: 3445):

कमर्शियल व टिकट क्लर्क: 2022

अकाउंट्स क्लर्क व टाइपिस्ट: 361

जूनियर क्लर्क व टाइपिस्ट: 990

ट्रेन क्लर्क: 72

RRB NTPC Graduate Level Result 2025: क्यों खास है ये भर्ती?

रेलवे में नौकरी हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रही है। स्थायी नौकरी, अच्छी सैलरी और भविष्य की सुरक्षा के लिहाज़ से यह भर्ती गोल्डन चांस मानी जा रही है। लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और अब सभी की नजरें सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हैं।

