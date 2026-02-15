RRB NTPC Graduate Exam Date 2026: 16 मार्च से शुरू होगी रेलवे ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का रखें
RRB NTPC Graduate Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5810 पदों को भरा जाएगा।
RRB NTPC Graduate Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड जैसे कुल 5810 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
परीक्षा का शेड्यूल और महत्वपूर्ण तिथियां
बोर्ड के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT) 16 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। आमतौर पर परीक्षा से 10 दिन पहले 'एग्जाम सिटी स्लिप' और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड ने एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की है:
सिटी इंटिमेशन लिंक (शहर की जानकारी): 6 मार्च 2026 तक एक्टिव होगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड: परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले ।
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?
RRB NTPC स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को इसके परीक्षा ढांचे को समझना जरूरी है। परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कुल प्रश्न: 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
समय: 90 मिनट।
विषय: सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिं।
अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा।
नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई (1/3) अंक की कटौती की जाएगी।
किन पदों पर होगी भर्ती?
इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रेजुएट लेवल के कुल 5810 पदों को भरा जाएगा।
गुड्स ट्रेन मैनेजर: 3416 पद
जूनियर एकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 921 पद
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 638 पद
स्टेशन मास्टर: 615 पद
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: 161 पद
ट्रैफिक असिस्टेंट: 59 पद
चयन प्रक्रिया के चरण
जिन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, उन्हें चयन के पांच कठिन चरणों से गुजरना होगा:
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1): प्रारंभिक योग्यता परीक्षा।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2): मुख्य परीक्षा।
स्किल टेस्ट / एप्टीट्यूड टेस्ट: पद की आवश्यकता के अनुसार टाइपिंग या साइको टेस्ट।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): प्रमाणपत्रों की जांच।
मेडिकल परीक्षण: शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सतर्क किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट (rrbcdg.gov.in) पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स