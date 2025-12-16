RRB NTPC Graduate Level Cut Off Zone Wise : देखें रेलवे एनटीपीसी सीबीटी-2 जोनवाइज कटऑफ

संक्षेप: RRB NTPC Graduate Level CBT 2 All Zone Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने एनटीपीसी (ग्रेजुएट) भर्ती 2024 के तहत आयोजित द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-टू) का परिणाम जारी कर दिया है।

Dec 16, 2025 03:56 pm IST

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 All Zone Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने एनटीपीसी (ग्रेजुएट) भर्ती 2024 के तहत आयोजित द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-टू) का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम आरआरबी प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट rrbpryj.gov.in पर अपलोड किया गया है। प्रयागराज जोन से कुल 584 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिन्हें अब अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट किया गया है। यह भर्ती देशभर में कुल 8113 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन में इन पदों के लिए 227 रिक्तियां निर्धारित हैं।

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 All Zone Cut Off : यहां देखें जोन वाइज कटऑफ आरआरबी प्रयागराज पोस्ट: 4 एनसीआर यूआर: 74.47448

एससी: 67.57576

एसटी: 59.39393

ओबीसी: 72.72728

ईडब्ल्यूएस: 73.33333

पोस्ट: 5 एनसीआर यूआर: 75.15152

एससी: 69.66967

एसटी: —

ओबीसी: 75.15152

ईडब्ल्यूएस: 74.24243

आरआरबी गोरखपुर पोस्ट: 4 RDSO अनारक्षित 75.97598

एससी:—

एसटी: 74.47448

ओबीसी: —

ईडब्ल्यूएस: —

पोस्ट: 5 NER अनारक्षित 73.87388

एससी: 66.96697

एसटी: —

ओबीसी: 73.63637

आरआरबी मुजफ्फरपुर

पद - 5ecr अनारक्षित - 75.22124

ओबीसी - 72.27139

आरआरबी पटना पोस्ट: 4 ECR यूआर: 73.74631

एससी: 57.22714

एसटी: 47.49263

ओबीसी: 71.09144

ईडब्ल्यूएस: 70.20648

पोस्ट: 5 ECR यूआर: 77.58113

एससी : 66.66667

एसटी : 57.22714

ओबीसी : 76.40118

ईडब्ल्यूएस: —

आरआरबी अजमेर एनटीपीसी (स्नातक) सीबीएटी - कट-ऑफ पोस्ट: 2WCR यूआर: 73.57358

एससी: 67.86787

अनुसूचित जनजाति: -

ओबीसी: 72.67268

ईडब्ल्यूएस: 71.47147

ईएसएम: 54.35435

एनटीपीसी (स्नातक) सीबीटीएसटी - कट-ऑफ पोस्ट: 5nwr यूआर: 72.67268

एससी: 67.27273

एसटी: 67.27273

ओबीसी: 71.21212

ईडब्ल्यूएस: 71.81818

पद: 5WCR यूआर: 72.12121

एससी: 65.75758

अनुसूचित जनजाति: -

ओबीसी:-

ईडब्ल्यूएस: 70.90909

आरआरबी भोपाल

CBAT – आरआरबी भोपाल पोस्ट: 2 WCR अनारक्षित —

एससी: 63.63637

एसटी: 61.51516

ओबीसी: 70.87088

ईडब्ल्यूएस: —

ESM: 36.9697

एनटीपीसी CBTST – RRB भोपाल पोस्ट: 5 WCR अनारक्षित 73.87388

एससी: 63.66367

एसटी: 60.90909

ओबीसी: 73.57358

ईडब्ल्यूएस: 70.57057

पोस्ट: 5 WR

अनारक्षित 75.37538

एससी: 66.06607

एसटी: 61.21212

ओबीसी: 73.87388

ईडब्ल्यूएस: 71.21212

आरआरबी चंडीगढ़ एनटीपीसी CBAT पोस्ट: 2 NR

अनारक्षित —

एससी: 69.96998

एसटी: 66.36363

ओबीसी: 73.63637

ईडब्ल्यूएस: 75.07508

ESM: 51.95196

एनटीपीसी CBTST – आरआरबी चंडीगढ़ ▶ पोस्ट: 4 NR

अनारक्षित 70.57057

एससी: 65.76577

एसटी: 63.93939

ओबीसी: —

ईडब्ल्यूएस: 70.00000

▶ पोस्ट: 5 NR

अनारक्षित 73.93939

एससी: 66.36637

एसटी: 63.03030

ओबीसी: 71.21212

ईडब्ल्यूएस: 71.17118

आरआरबी रांची

एनटीपीसी (ग्रेजुएट ) CBAT – आरआरबी रांची पोस्ट: 2 SER

अनारक्षित 73.57358

एससी: 64.56457

एसटी: 62.76277

ओबीसी: 72.12121

ईडब्ल्यूएस: 75.97598

एनटीपीसी (ग्रेजुएट ) CBTST – आरआरबी रांची पोस्ट: 5 SER

अनारक्षित 73.27327

एससी: 64.26426

एसटी: —

ओबीसी: 72.97298