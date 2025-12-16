RRB NTPC Graduate Level Cut Off Zone Wise : देखें रेलवे एनटीपीसी सीबीटी-2 जोनवाइज कटऑफ
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 All Zone Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने एनटीपीसी (ग्रेजुएट) भर्ती 2024 के तहत आयोजित द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-टू) का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम आरआरबी प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट rrbpryj.gov.in पर अपलोड किया गया है। प्रयागराज जोन से कुल 584 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिन्हें अब अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट किया गया है। यह भर्ती देशभर में कुल 8113 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन में इन पदों के लिए 227 रिक्तियां निर्धारित हैं।
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 All Zone Cut Off : यहां देखें जोन वाइज कटऑफ
आरआरबी प्रयागराज
पोस्ट: 4 एनसीआर
यूआर: 74.47448
एससी: 67.57576
एसटी: 59.39393
ओबीसी: 72.72728
ईडब्ल्यूएस: 73.33333
पोस्ट: 5 एनसीआर
यूआर: 75.15152
एससी: 69.66967
एसटी: —
ओबीसी: 75.15152
ईडब्ल्यूएस: 74.24243
आरआरबी गोरखपुर
पोस्ट: 4 RDSO
अनारक्षित 75.97598
एससी:—
एसटी: 74.47448
ओबीसी: —
ईडब्ल्यूएस: —
पोस्ट: 5 NER
अनारक्षित 73.87388
एससी: 66.96697
एसटी: —
ओबीसी: 73.63637
आरआरबी मुजफ्फरपुर
पद - 5ecr
अनारक्षित - 75.22124
ओबीसी - 72.27139
आरआरबी पटना
पोस्ट: 4 ECR
यूआर: 73.74631
एससी: 57.22714
एसटी: 47.49263
ओबीसी: 71.09144
ईडब्ल्यूएस: 70.20648
पोस्ट: 5 ECR
यूआर: 77.58113
एससी : 66.66667
एसटी : 57.22714
ओबीसी : 76.40118
ईडब्ल्यूएस: —
आरआरबी अजमेर
एनटीपीसी (स्नातक) सीबीएटी - कट-ऑफ
पोस्ट: 2WCR
यूआर: 73.57358
एससी: 67.86787
अनुसूचित जनजाति: -
ओबीसी: 72.67268
ईडब्ल्यूएस: 71.47147
ईएसएम: 54.35435
एनटीपीसी (स्नातक) सीबीटीएसटी - कट-ऑफ
पोस्ट: 5nwr
यूआर: 72.67268
एससी: 67.27273
एसटी: 67.27273
ओबीसी: 71.21212
ईडब्ल्यूएस: 71.81818
पद: 5WCR
यूआर: 72.12121
एससी: 65.75758
अनुसूचित जनजाति: -
ओबीसी:-
ईडब्ल्यूएस: 70.90909
आरआरबी भोपाल
CBAT – आरआरबी भोपाल
पोस्ट: 2 WCR
अनारक्षित —
एससी: 63.63637
एसटी: 61.51516
ओबीसी: 70.87088
ईडब्ल्यूएस: —
ESM: 36.9697
एनटीपीसी CBTST – RRB भोपाल
पोस्ट: 5 WCR
अनारक्षित 73.87388
एससी: 63.66367
एसटी: 60.90909
ओबीसी: 73.57358
ईडब्ल्यूएस: 70.57057
पोस्ट: 5 WR
अनारक्षित 75.37538
एससी: 66.06607
एसटी: 61.21212
ओबीसी: 73.87388
ईडब्ल्यूएस: 71.21212
आरआरबी चंडीगढ़
एनटीपीसी CBAT
पोस्ट: 2 NR
अनारक्षित —
एससी: 69.96998
एसटी: 66.36363
ओबीसी: 73.63637
ईडब्ल्यूएस: 75.07508
ESM: 51.95196
एनटीपीसी CBTST – आरआरबी चंडीगढ़
▶ पोस्ट: 4 NR
अनारक्षित 70.57057
एससी: 65.76577
एसटी: 63.93939
ओबीसी: —
ईडब्ल्यूएस: 70.00000
▶ पोस्ट: 5 NR
अनारक्षित 73.93939
एससी: 66.36637
एसटी: 63.03030
ओबीसी: 71.21212
ईडब्ल्यूएस: 71.17118
आरआरबी रांची
एनटीपीसी (ग्रेजुएट ) CBAT – आरआरबी रांची
पोस्ट: 2 SER
अनारक्षित 73.57358
एससी: 64.56457
एसटी: 62.76277
ओबीसी: 72.12121
ईडब्ल्यूएस: 75.97598
एनटीपीसी (ग्रेजुएट ) CBTST – आरआरबी रांची
पोस्ट: 5 SER
अनारक्षित 73.27327
एससी: 64.26426
एसटी: —
ओबीसी: 72.97298
ईडब्ल्यूएस: —