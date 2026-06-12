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RRB NTPC Graduate Level Cut Off : क्या रही रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनवाइज कटऑफ, रिजल्ट हुआ जारी, Link

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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RRB NTPC Graduate Level 2025 CBT 1 Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आरआरबी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी।

RRB NTPC Graduate Level Cut Off : क्या रही रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनवाइज कटऑफ, रिजल्ट हुआ जारी, Link

RRB NTPC Graduate Level 2025 CBT 1 Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा (CEN 06/2025 ) के सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइटों पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आरआरबी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। रिजल्ट 11 जून को कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स के साथ जारी किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ (NTPC) ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के तहत 5810 खाली पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने सीबीटी 1 पास कर लिया है, वे अब सीबीटी 2 परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। रिजल्ट PDF फ़ॉर्मेट में जारी किया गया है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। स्कोर कार्ड आज जारी होगा।

रिजल्ट के साथ-साथ RRB ने अलग-अलग कैटेगरी और क्षेत्रों के लिए कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को प्रथम चरण CBT में प्राप्त मेरिट तथा विभिन्न पदों के लिए उनकी वरीयता के क्रम को ध्यान में रखते हुए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

कैटेगरी नंबर, पद का नाम और वैकेंसी

कैटेगरी 1. मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक

प्रारंभिक वेतन: 35,400 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-6)

कुल रिक्तियां: 161

कैटेगरी 2. स्टेशन मास्टर

प्रारंभिक वेतन: 35,400 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-6)

कुल रिक्तियां: 615

कैटेगरी 3. मालगाड़ी प्रबंधक

प्रारंभिक वेतन: 29,200 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-5)

कुल रिक्तियां: 3,416

कैटेगरी 4. कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक

प्रारंभिक वेतन: 29,200 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-5)

कुल रिक्तियां: 921

कैटेगरी 5. वरिष्ठ लिपिक सह टंकक

प्रारंभिक वेतन: 29,200 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-5)

कुल रिक्तियां: 638

कैटेगरी 6. यातायात सहायक

प्रारंभिक वेतन: 25,500 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल-4)

कुल रिक्तियां: 59

इन सभी 6 पदों को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 5810 है

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यहां देखें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कटऑफ क्या रही ( RRB NTPC Graduate Level 2025 CBT 1 Cut Off : )

आरआरबी चंडीगढ़ की कटऑफ

कैटेगरी 4: अनारक्षित - 82.51201, अनुसूचित जाति - 74.78052, अनुसूचित जनजाति - 68.26432, ओबीसी - 77.96408, ईडब्ल्यूएस - 78.75233, एक्स-सर्विसमैन - 53.18156, दृष्टिबाधित - 49.28488, श्रवणबाधित - 44.53406, लोकोमोटर डिसेबिलिटी - 68.04019, बहु-दिव्यांगता - 40.24858

कैटेगरी 5: अनारक्षित - 83.53752, अनुसूचित जाति - 77.96408, अनुसूचित जनजाति - 69.15122, ओबीसी - 80.37793, ईडब्ल्यूएस - 80.83268, एक्स-सर्विसमैन - 57.22415, लोकोमोटर डिसेबिलिटी - 68.28154

आरआरबी बिलासपुर की कटऑफ

कैटेगरी 2: अनारक्षित - 86.14544, अनुसूचित जाति - 78.16403, अनुसूचित जनजाति - 74.01641, ओबीसी - 83.52659, ईडब्ल्यूएस - 83.55691, एक्स-सर्विसमैन - 60.80753

कैटेगरी 3: अनारक्षित - 75.92771, अनुसूचित जाति - 66.14911, अनुसूचित जनजाति - 61.90992, ओबीसी - 72.0045, ईडब्ल्यूएस - 70.47327, एक्स-सर्विसमैन - 26.47251

कैटेगरी 4: अनारक्षित - 84.80973, अनुसूचित जाति - 78.07204, ओबीसी - 82.73419, एक्स-सर्विसमैन - 57.8861, दृष्टिबाधित - 40.69011

कैटेगरी 5: अनारक्षित - 84.14845, अनुसूचित जाति - 78.77443, ओबीसी - 81.69317, ईडब्ल्यूएस - 81.76393, एक्स-सर्विसमैन - 58.92256, लोकोमोटर डिसेबिलिटी - 57.95579

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आरआरबी सिलीगुड़ी की कटऑफ

कैटेगरी 3: अनारक्षित - 81.42151, अनुसूचित जाति - 71.77421, ओबीसी - 78.39507

कैटेगरी 4: अनारक्षित - 82.26529, अनुसूचित जाति - 72.19837, अनुसूचित जनजाति - 69.22823, ओबीसी - 75.19109, ईडब्ल्यूएस - 74.86684, एक्स-सर्विसमैन - 25.95399, दृष्टिबाधित - 29.74186

कब होगा सीबीटी 2

सीबीटी-1 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की दूसरे चरण की CBT परीक्षा जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

आरआरबी रिजल्ट की खास बातें

- OBC (NCL), SC, ST, EWS, PwBD तथा ExSM आरक्षण का लाभ लेकर 2nd Stage CBT के लिए शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों में भी संबंधित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाएगा।

- दस्तावेज सत्यापन के लिए अगली शॉर्टलिस्टिंग 2nd Stage CBT में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन तथा 2nd Stage CBT एवं CBAT/CBTST (जहां लागू हो) में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।

- CEN 06/2025 के अंतर्गत पदों के लिए 2nd Stage CBT अस्थायी रूप से जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को RRB की आधिकारिक वेबसाइट, SMS और ई-मेल के माध्यम से परीक्षा शहर (Exam City) की सूचना डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा, जो परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले उपलब्ध होगी। ई-कॉल लेटर CBT तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

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- अभ्यर्थी RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर अपने व्यक्तिगत अंक तथा 2nd Stage CBT के लिए अपनी पात्रता स्थिति देख सकते हैं। यह लिंक 12 जून 2026 को शाम 5:00 बजे से सक्रिय होगा।

- लॉगिन करने पर अभ्यर्थी अपनी प्रश्न-पुस्तिका भी देख सकेंगे, जिसमें उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ चार विकल्पों में से सही उत्तर भी प्रदर्शित होगा।

- सीबीटी 2 के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पूरी तरह अस्थायी है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण या उसके बाद भी, यदि प्रस्तुत जानकारी में कोई विसंगति/कमी पाई जाती है या किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि सामने आती है, तो RRB उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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