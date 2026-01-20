Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB NTPC Graduate Level Application Status 2026 Released for CEN 06/2025 at rrbapply.gov.in
RRB NTPC 2026: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी, यहां देखें अपना फॉर्म स्टेटस

RRB NTPC 2026: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी, यहां देखें अपना फॉर्म स्टेटस

संक्षेप:

RRB NTPC 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (ग्रेजुएट लेवल) भर्ती 2025-26 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों का 'एप्लीकेशन स्टेटस' आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव कर दिया है।

Jan 20, 2026 05:56 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRB NTPC 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (ग्रेजुएट लेवल) भर्ती 2025-26 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने 5,810 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का 'एप्लीकेशन स्टेटस' आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव कर दिया है।

आज, 20 जनवरी 2026 से उम्मीदवार यह चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म स्वीकार किया गया है या उसे किसी कारणवश खारिज कर दिया गया है।

कैसे चेक करें अपना एप्लीकेशन स्टेटस?

  1. सबसे पहले अपने क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट या rrbapply.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Login' बटन पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्म तिथि) दर्ज करें।

4. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, "Application Status" के लिंक पर क्लिक करें।

5.आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपका फॉर्म 'Provisionally Accepted' है या 'Rejected'।

6. यदि आपका आवेदन खारिज कर दिया गया है, तो पोर्टल पर उसका विशिष्ट कारण भी बताया गया होगा।

रिक्तियों का विवरण

इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रेजुएट लेवल के कुल 5810 पदों को भरा जाएगा।

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 3416 पद

जूनियर एकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 921 पद

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 638 पद

स्टेशन मास्टर: 615 पद

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: 161 पद

ट्रैफिक असिस्टेंट: 59 पद

चयन प्रक्रिया के चरण

जिन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, उन्हें चयन के पांच कठिन चरणों से गुजरना होगा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1): प्रारंभिक योग्यता परीक्षा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2): मुख्य परीक्षा।

स्किल टेस्ट / एप्टीट्यूड टेस्ट: पद की आवश्यकता के अनुसार टाइपिंग या साइको टेस्ट।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): प्रमाणपत्रों की जांच।

मेडिकल परीक्षण: शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस।

जरूरी जानकारी और आगामी कार्यक्रम

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनके आवेदन 'प्रोविजनली एक्सेप्टेड' पाए गए हैं। परीक्षा की तारीखों की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी। आमतौर पर परीक्षा से 10 दिन पहले 'एग्जाम सिटी स्लिप' और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनधिकृत सूचना पर विश्वास न करें और केवल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।

