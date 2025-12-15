Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़rrb ntpc graduate cbt 2 result 2025 kaise download karein score card direct link zone pdf result
RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT-2 का रिजल्ट जारी, अब आगे क्या, यहां जानें

संक्षेप:

RRB NTPC Graduate CBT-2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, रिजल्ट PDF अभी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।

Dec 15, 2025 01:55 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का CBT-2 रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित CBT-2 परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट या स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं -

स्टेप 1:

सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2:

होमपेज पर दिखाई दे रहे लिंक “RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025” पर क्लिक करें।

स्टेप 3:

क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।

स्टेप 4:

रिजल्ट की PDF फाइल डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

उम्मीदवार अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से यह जांच सकते हैं कि वे चयनित हुए हैं या नहीं।

यहां क्लिक करें - चेन्नई जोन

यहां क्लिक करें - बिलासपुर जोन

यहां क्लिक करें - कोलकाता जोन

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : क्या स्कोर कार्ड अलग से मिलेगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अलग से कोई व्यक्तिगत स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। CBT-2 का रिजल्ट ही अंतिम माना जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट PDF को संभालकर रखें।

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : कितनी रिक्तियों के लिए हुई परीक्षा?

इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे में कुल 8,113 ग्रेजुएट लेवल पदों को भरा जाना है। CBT-2 परीक्षा देशभर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : आगे क्या होगी चयन प्रक्रिया?

CBT-2 में सफल उम्मीदवार अब भर्ती के अगले चरण के लिए योग्य हो गए हैं। इसमें मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल होंगी, जिनकी जानकारी RRB समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : उम्र सीमा और योग्यता से जुड़ी जरूरी जानकारी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के आधार पर 18 से 36 वर्ष तय की गई थी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को RRB नियमों के अनुसार आयु में छूट दी गई है। विस्तृत पात्रता शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन CEN 05/2024 में दी गई हैं।

RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 OUT : उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो अभ्यर्थी CBT-2 में सफल हुए हैं, वे नियमित रूप से अपने संबंधित RRB की वेबसाइट चेक करते रहें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की प्रक्रिया से जुड़ा कोई अपडेट न छूटे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
