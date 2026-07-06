RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2026 Out, Direct Link: रेलवे ने जारी किया सीबीटी 2 का हॉल टिकट, यहां करें डाउनलोड
RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी (NTPC) ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की तरफ से यह अहम कदम आज यानी 6 जुलाई 2026 को उठाया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास किया था, वे अब बिना किसी देरी के अपना ऑनलाइन हॉल टिकट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि प्रशासनिक तैयारियों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा और इसी सिलसिले में परीक्षा की तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है। इससे पहले उम्मीदवारों को परीक्षा के शहर की जानकारी देने के लिए 30 जून 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की गई थी ताकि बाहर से आने वाले छात्र अपने सफर का रिजर्वेशन और ठहरने का बंदोबस्त पहले से कर सकें। अब ठीक परीक्षा से चार दिन पहले मुख्य हॉल टिकट जारी करके बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा पूरी तरह से अपने निर्धारित समय पर ही देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का आसान तरीका
चूंकि एडमिट कार्ड ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में जारी किए गए हैं, इसलिए उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए हम यहां स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका बता रहे हैं ताकि डाउनलोड करते समय कोई परेशानी न हो -
- स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Latest Updates' या 'Current Recruitment' का सेक्शन दिखाई देगा।
- स्टेप 3: यहां आपको "RRB NTPC Graduate CBT 2 Admit Card 2026 PDF Download Link" वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 4: क्लिक करते ही आपके सामने एक नई लॉगिन विंडो खुल जाएगी।
- स्टेप 5: इस विंडो में अपना एप्लीकेशन नंबर (रजिस्ट्रेशन नंबर), अपनी जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।
- स्टेप 6: सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद नीचे दिए गए 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
- स्टेप 7: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे अच्छी तरह चेक करें, सेव करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
हॉल टिकट में छपी एक-एक जानकारी को ध्यान से जांचें
अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई हर एक जानकारी को बहुत ही गहराई और बारीकी से चेक कर लेना चाहिए। इस हॉल टिकट पर आपका पूरा नाम, परीक्षा का रोल नंबर, माता-पिता का नाम, आपकी चुनी गई कैटेगरी, जेंडर और सबसे जरूरी आपकी साफ फोटो और डिजिटल सिग्नेचर प्रिंटेड होते हैं। इसके साथ ही उसमें परीक्षा का दिन, तारीख, परीक्षा की कुल अवधि और आपके परीक्षा केंद्र का पूरा नाम और उसका खास कोड भी साफ अक्षरों में लिखा होता है, जिसे देखना जरूरी है।
किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत करें रेलवे बोर्ड से संपर्क
अगर एडमिट कार्ड को चेक करते समय आपको अपने नाम की स्पेलिंग में कोई गलती नजर आती है या फिर आपकी फोटो और सिग्नेचर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधकर इस गलती को वक्त रहते दुरुस्त करवा लेना चाहिए। परीक्षा के दिन केंद्र पर अगर एडमिट कार्ड की जानकारी आपके असली दस्तावेजों से मेल नहीं खाएगी, तो आपको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना होगा अनिवार्य
रेलवे की मुख्य परीक्षाओं में नियमों का पालन बहुत ही कड़ाई से किया जाता है, इसलिए एडमिट कार्ड के साथ कुछ बेहद जरूरी एग्जाम डे गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि एडमिट कार्ड में जो भी रिपोर्टिंग टाइम लिखा है, वे उससे कम से कम आधा या एक घंटा पहले हर हाल में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। ध्यान रहे कि गेट बंद होने के तय समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे देरी की वजह कोई भी रही हो।
जरूरी फोटो पहचान पत्र और तस्वीरें साथ रखना न भूलें
परीक्षा वाले दिन परीक्षा हॉल के भीतर प्रवेश पाने के लिए आपके पास सिर्फ एडमिट कार्ड होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ अन्य कागजात भी जरूरी हैं। सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ एक वैध और असली फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक चीज असली रूप में साथ लेकर जानी होगी। इसके साथ ही अपनी दो पासपोर्ट साइज की नई रंगीन तस्वीरें भी साथ रख लें, जो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड की थीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव