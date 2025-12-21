RRB NTPC 2025 CBAT Exam City OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBAT एग्जाम सिटी स्लिप जारी, Direct Link

संक्षेप: RRB NTPC 2025 city intimation slip: आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBAT भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी कर दी गई है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

RRB NTPC CBAT 2025 City Intimation Slip: भारतीय रेलवे में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट पदों पर नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) के लिए 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' जारी कर दी है। इस घोषणा ने देश भर के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि वे अब अपनी परीक्षा की यात्रा और अंतिम तैयारी की योजना बना सकते हैं।

यह स्लिप आधिकारिक तौर पर RRB की सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। इस इंटीमेशन स्लिप में उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र का शहर (एग्जाम सिटी) बताया गया है, ताकि वे समय रहते यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

परीक्षा की मुख्य तिथियां और पद यह महत्वपूर्ण CBAT-2 परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह चरण रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया में निर्णायक माना जाता है। इस पूरे भर्ती अभियान के तहत भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में कुल 8383 पदों को भरा जाना है,

RRB NTPC Graduate level City intimation Slip 2025: ऐसे करें अपनी 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' डाउनलोड 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

2. लिंक खोजें: होमपेज पर 'RRB NTPC CBAT City Intimation Slip 2025' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉग-इन करें: दिए गए स्थान में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (या पासवर्ड) भरकर लॉग-इन करें।

4. स्लिप देखें: लॉग-इन करने के बाद, आपकी परीक्षा शहर की जानकारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

5. डाउनलोड और प्रिंट: इस स्लिप को तुरंत डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग, खासकर यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।