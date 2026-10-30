रेलवे में 3548 पदों के लिए आवेदन के बचे सिर्फ 7 दिन
रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2026 में 3548 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। जल्दी करें और rrbapply.gov.in पर फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी की राह पक्की करें।
घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले ग्रेजुएट के पास अब बस सात दिन बचे हैं। 6 नवंबर की रात 11:59 बजे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती का आवेदन पोर्टल बंद हो जाएगा। तारीख आगे बढ़ने की कोई खबर अब तक नहीं है। जो आज टालेगा वह कल पछताएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुल 3548 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 8 अक्टूबर से चल रहे हैं। अब आखिरी हफ्ते में सर्वर पर भीड़ बढ़ना तय है। पिछली भर्तियों में भी लोग आखिरी दिन साइट की सुस्ती से परेशान हुए थे। इसलिए फॉर्म आज ही भर लें।
किन पदों पर होगी भर्ती
सबसे ज्यादा जगह गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। इस पद पर 2750 वैकेंसी हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 127 पद हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 300 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 371 पद हैं। कमाई की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की शुरुआती तनख्वाह 35400 रुपये है। बाकी तीनों पदों पर शुरुआती वेतन 29200 रुपये है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए मेडिकल मानक A2 रखा गया है। पद चुनने से पहले अपनी सेहत का मानक जरूर देख लें।
कौन कर सकता है आवेदन
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। यह डिग्री 6 नवंबर तक आपके पास होनी चाहिए। जिनका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है वे आवेदन नहीं कर सकते। उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वालों का जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट मिलेगी। एससी और एसटी को 5 साल की राहत है। दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी।
फीस और आखिरी तारीखों का हिसाब
आम उम्मीदवारों की फीस 500 रुपये है। एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक और ईबीसी वालों को 250 रुपये देने होंगे। सीबीटी 1 में बैठने पर आम वर्ग को 400 रुपये लौटेंगे। बाकी को 250 रुपये वापस मिलेंगे। बैंक शुल्क कटकर ही रकम आएगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 8 नवंबर है। गलती सुधारने की खिड़की 9 से 18 नवंबर तक खुलेगी। हर बदलाव पर 250 रुपये लगेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और चुना हुआ आरआरबी बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए शुरू में ही ध्यान से भरें।
फॉर्म भरते वक्त इन बातों पर रखें नजर
आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन होगा। सिर्फ एक आरआरबी चुनें। सिर्फ एक ही आवेदन करें। एक से ज्यादा फॉर्म भरने पर सारे आवेदन रद्द हो सकते हैं। आगे की रेलवे परीक्षाओं से रोक भी लग सकती है। फोटो पहले से तैयार रखने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर लाइव फोटो खिंचेगी। पीछे साफ सफेद दीवार रखें और गहरे रंग के कपड़े पहनें। टोपी मास्क और चश्मा हटा दें। दस्तावेज में बस हस्ताक्षर अपलोड करना है। फाइल JPG या JPEG में हो। साइज 30 से 49 केबी के बीच रहे। कम से कम 140 गुणा 60 पिक्सल चाहिए। काली स्याही से सादे कागज पर सामान्य हस्तलेख में दस्तखत करें। बड़े अक्षरों वाला हस्ताक्षर मंजूर नहीं होगा।
चयन कैसे होगा
चयन चार चरणों में होगा। पहले सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2 उसके बाद दस्तावेज जांच और आखिर में मेडिकल। राहत की बात यह है कि इस बार टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीबीटी 1 में 100 सवाल आएंगे और समय 90 मिनट मिलेगा। हर गलत जवाब पर एक तिहाई अंक कटेंगे। परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बता दें कि सरकारी नौकरी की राह में एक छोटी सी चूक भारी पड़ती है। कभी फोटो ठीक नहीं आती तो कभी फीस अटक जाती है। इसलिए आखिरी रात का इंतजार न करें। अपनी डिग्री उम्र और श्रेणी जांचें। फिर फॉर्म भरकर सबमिट कर दें और उसकी कॉपी संभालकर रखें। 6 नवंबर की रात 11:59 के बाद सिर्फ अफसोस बचेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव