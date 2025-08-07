RRB NTPC Exam today start from today 63 lakh apply in railway ntpc recruitment exam RRB Pryagraj 5 lakh RRB NTPC Exam: रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा आज से, कुल 63 लाख अभ्यर्थी, RRB प्रयागराज से 5 लाख, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC Exam : रेलवे एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती को लेकर आज 7 अगस्त से होने जा रही ऑनलाइन परीक्षा में 63 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रयागराज से इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:11 AM
रेलवे एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती को लेकर आज 7 अगस्त से होने जा रही ऑनलाइन परीक्षा में 63 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 3445 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इन पदों में जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट 990, अकाउंट्स क्लर्क सह टाइपिस्ट 361, ट्रेन क्लर्क 72, कमर्शियल सह टिकट क्लर्क 2022 शामिल हैं। यह 19 दिन चलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज की ओर से आयोजित गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) की बहुप्रतीक्षित परीक्षा में उत्तर मध्य रेलवे में कुल 389 रिक्त पदों को भरने के लिए यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) 9 सितंबर तक चलेगा। आरआरबी प्रयागराज के अनुसार इन पदों के लिए लगभग 5.06 लाख अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी सहित कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। इन रिक्तियों में कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। परीक्षा से चार दिन पहले एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को नाम, परीक्षा केंद्र, तिथि और समय स्लॉट आदि को सावधानीपूर्वक चेक कर लें। रीजनल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी यूपी हॉल टिकट रीजनल वेबसाइटों rrbcdg.gov.in, rrbchennai.gov.in, rrbkolkata.gov.in और rrbahmedabad.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार हेल्पडेस्क नंबर 9513166169 उपलब्ध कराया गया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पडेस्क का समय सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा स्टेशन मास्टर (एसएम) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। एसएम पद के लिए उम्मीदवारों को सीबीएटी के हर टेस्ट बैच में पास होना होगा। सीबीएटी में प्रश्न और उत्तर विकल्प इंगलिश और हिंदी में होंगे। सीबीएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल्स परीक्षा होगी।

