RRB NTPC Exam : 9 दिनों में भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने छोड़ी रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा, कब कितनी हाजिरी

RRB NTPC Exam : आरआरबी यूजी लेवल एनटीपीसी भर्ती परीक्षा जारी है। 9 दिनों की भर्ती परीक्षा की उपस्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। 9वें दिन 54.72 फीसदी अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए।

रेलवे भर्ती बोर्ड की अंडर ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा जारी है। 9 दिनों की भर्ती परीक्षा की उपस्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। 50 फीसदी से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा देने आए ही नहीं। परीक्षा के 9वें दिन यानी 20 अगस्त को कुल 35 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था जिसमें से सिर्फ 14725 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। कुल 17795 ने एग्जाम छोड़ दिया। उपस्थिति प्रतिशत 45.28 फीसदी रहा। 54.72 फीसदी अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए।

20 अगस्त को पहली पाली में 44.55 फीसदी और दूसरी पाली में 45.54 फीसदी उपस्थिति रही। तीसरी पाली में 45.76 फीसदी उपस्थिति रही। रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिनों में परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 154843 पहुंच गई है। आज 21 अगस्त के बाद 22, 28 व 29 अगस्त को भी एग्जाम होगा। सितंबर में एक, दो, तीन, चार, आठ और 9 को एग्जाम होगा। कुल 19 दिन परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें 9 दिन की हो चुकी है।

पहले दिन गुरुवार 7 अगस्त को कुल 21,680 में से 12,367 अभ्यर्थी अनुपस्थित (57.04 फीसदी) रहे। यानी सिर्फ करीब 43 फीसदी ने ही परीक्षा दी। पहली पाली में 10,840 में से 4,628 और दूसरी पाली में 4,685 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पहले दिन राजस्थान के 9 शहरों में 29 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ था। सिर्फ 45.59 फीसदी उपस्थिति रही। 16103 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। जबकि 19217 अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया।

389 रिक्त पदों (जैसे कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क को भरने के लिए यह परीक्षा कराई जा रही है।

कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती कुल पद-3445

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क - 2022 पद

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट - 361 पद

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 990 पद

ट्रेन क्लर्क - 72 पद

जानें यूजी लेवल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया - यूजी लेवल एनटीपीसी भर्ती में सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे । इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।

- सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

प्रथम चरण सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा।

सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।