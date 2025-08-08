RRB NTPC Exam : आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने छोड़ी रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा, कैसा रहा पेपर

RRB NTPC Exam Analysis: उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के 26 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन कुल 21,680 में से 12,367 अभ्यर्थी अनुपस्थित (57.04 फीसदी) रहे। यानी सिर्फ करीब 43 फीसदी ने ही परीक्षा दी।

RRB NTPC Exam : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित एनटीपीसी (नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी) अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के पहले दिन गुरुवार 7 अगस्त को प्रयागराज में अभ्यर्थियों की उपस्थिति कम रही। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के 26 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन कुल 21,680 में से 12,367 अभ्यर्थी अनुपस्थित (57.04 फीसदी) रहे। यानी सिर्फ करीब 43 फीसदी ने ही परीक्षा दी। 389 रिक्त पदों (जैसे कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क को भरने के लिए यह परीक्षा कराई जा रही है। पहली पाली में 10,840 में से 4,628 और दूसरी पाली में 4,685 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी और गोपनीय प्रक्रिया के तहत परीक्षा हुई।

आरआरबी अजमेर पहले दिन राजस्थान के 9 शहरों में 29 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ था। सिर्फ 45.59 फीसदी उपस्थिति रही। 16103 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। जबकि 19217 अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल परीक्षा में 63 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह परीक्षा नौ सितंबर 2025 तक चलेगी। प्रयागराज में केंद्रों पर ज्यादातर अभ्यर्थियों ने पेपर में मैथ्स का लेवल आसान से मध्यम, रीजनिंग का आसान और जीके का मध्यम बताया। पेपर में सेक्शन मैथ्स, रीजनिंग व जनरल अवेयरनेस में बंटे थे।

कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती कुल पद-3445

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क - 2022 पद

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट - 361 पद

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 990 पद

ट्रेन क्लर्क - 72 पद

जानें यूजी लेवल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया - यूजी लेवल एनटीपीसी भर्ती में सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे । इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।

- सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

प्रथम चरण सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा।