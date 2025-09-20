RRB NTPC Cut Off Graduate Level : RRB NTPC Result out CBT 1 Result Download Zone Wise Merit List and CutOff PDF RRB NTPC Cut Off : यहां देखें सभी आरआरबी का एनटीपीसी रिजल्ट व कटऑफ, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC Cut Off Graduate Level : RRB NTPC Result out CBT 1 Result Download Zone Wise Merit List and CutOff PDF

Pankaj Vijay, Sat, 20 Sep 2025 02:40 PM
RRB NTPC graduate level Result 2025 , Cut off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ कटऑफ भी जारी की गई है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी-1 परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के लिए 8113 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी पद-

कैटेगरी 1. मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक- 1736 पद

कैटेगरी 2. स्टेशन मास्टर- 994 पद

कैटेगरी 3. गुड्स ट्रेन मैनेजर - 3144 पद

कैटेगरी 4. जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 1507 पद

कैटेगरी 5. वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट- 732 पद

रीजनवाई आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 ( Region wise RRB NTPC Result )

आरआरबी चंडीगढ़

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

आरआरबी इलाहाबाद

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

आरआरबी मुजफ्फरपुर

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

आरआरबी गोरखपुर

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

आरआरबी बैंगलोर

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

आरआरबी बिलासपुर

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट) 

आरआरबी भुवनेश्वर

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी चेन्नई

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी गुवाहाटी

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी जम्मू

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी कोलकाता

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी मालदा

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी मुंबई

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी सिकंदराबाद

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

आरआरबी सिलीगुड़ी

मेरिट लिस्ट (रिजल्ट)

कटऑफ

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी 2025 रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए "CEN 05/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

सेकेंड स्टेज सीबीटी की डेट और एग्जाम का पैटर्न

रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 रिजल्ट के साथ सेकेंड स्टेज सीबीटी की तिथि भी जारी कर दी है। सेकेंड सीबीटी का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को होगा। परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे।50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।

चयन प्रक्रिया:

- सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होने हैं। सीबीटी 1 हो चुका है। अब सीबीटी 2 होगा।

- सीबीटी 2 के बाद पद के मुताबिक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) / टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

- स्टेशन मास्टर पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।

- वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

- गुड्स ट्रेन मैनेजर व सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए दो चरण का सीबीटी होगा। उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा।

- सीबीटी में एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

Rrb Ntpc Rrb Ntpc Result Rrb Result
