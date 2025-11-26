RRB NTPC CBT-II Exam Date 2025: रेलवे NTPC CBT-II परीक्षा का शेड्यूल जारी, 20 दिसंबर को होगी परीक्षा

संक्षेप: RRB NTPC CBT-II schedule 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के अंडरग्रैजुएट पदों के लिए CBT-II का शेड्यूल जारी कर दिया है। CBT-II की परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

RRB NTPC CBT-II Exam Date 2025: रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के अंडरग्रैजुएट पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-II) का शेड्यूल जारी कर दिया है।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आज 26 नवंबर 2025 को जारी किए गए आधिकारिक नोटिस के अनुसार, CBT-II की परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा CEN No. 06/2024 के तहत होने वाली भर्ती के लिए है।

परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी: उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा का शहर (एग्जाम सिटी) और परीक्षा की तारीख जानने के लिए लिंक परीक्षा से 10 दिन पहले एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एससी/एसटी (SC/ST) उम्मीदवारों के लिए यात्रा पास भी इसी लिंक पर उपलब्ध होगा।

ई-कॉल लेटर (एडमिट कार्ड): उम्मीदवार अपना ई-कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से केवल चार दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एग्जाम सिटी और तारीख की सूचना वाले लिंक पर ही दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश बोर्ड ने परीक्षा के दिन के लिए कुछ बेहद जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेनटिकेशन: परीक्षा केंद्र पर आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक ऑथेनटिकेशन (Aadhaar-linked Biometric Authentication) अनिवार्य होगा।

ओरिजिनल आधार कार्ड: उम्मीदवारों को अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड प्रिंटआउट ले जाना होगा।

आधार अनलॉक रखें: जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय आधार वेरिफाई कराया था, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन UIDAI सिस्टम में उनका आधार "अनलॉक" रहे, ताकि केंद्र में प्रवेश के समय कोई देरी न हो।

भ्रामक सूचनाओं से बचें रेलवे बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक बार फिर आगाह किया है कि वे नौकरी का वादा करने वाले किसी भी अनधिकृत स्रोत या दलाल पर भरोसा न करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि RRB में भर्ती पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट और योग्यता के आधार पर होती है।