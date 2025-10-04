RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 : सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 के लिए शहर सूचना स्लिप जारी। उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय RRB वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और यात्रा की योजना बना सकते हैं।
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो CBT 2 में शामिल होंगे। उम्मीदवार इसे अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शहर सूचना स्लिप मिलने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा स्थल और यात्रा की योजना बना सकते हैं।
RRB NTPC CBT 2 City Intimation Slip कैसे डाउनलोड करें
1. अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर "RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 City Intimation Slip" लिंक ढूंढें और क्लिक करें।
3. लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।
4. Submit पर क्लिक करें और स्क्रीन पर सिटी स्लिप प्रदर्शित होगी।
5. सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचें और स्लिप डाउनलोड करें।
6. भविष्य के लिए हार्ड कॉपी प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 दूसरा चरण कंप्यूटर-आधारित टेस्ट 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे और अवधि 90 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र को तीन भागों में बांटा गया है: General Awareness, Mathematics, और General Intelligence & Reasoning। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी।
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Exam 2025 : देखें पोस्ट-वाइज वैकेंसी
RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती में कुल 8,113 पद भरे जाएंगे। इसमें सबसे अधिक संख्या गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों की है, जो 3,144 पद हैं। इसके बाद चीफ कमर्शियल कम ट्रेन सुपरवाइजर के 1,736 पद, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1,507 पद, स्टेशन के 994 पद, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पद शामिल हैं। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों को विभिन्न रेलवे विभागों में जिम्मेदारीपूर्ण और स्थायी पदों पर काम करने का अवसर मिलेगा।