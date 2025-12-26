RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC CBAT एडमिट कार्ड 2025 जारी किए, यहां से करें डाउनलोड

संक्षेप: RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के स्नातक स्तरीय पदों के लिए कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) और कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

RRB NTPC 2025 Admit Card Download: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के स्नातक स्तरीय पदों के लिए कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) और कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC 2025 Admit Card Download Link परीक्षा की तारीख और समय आरआरबी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, स्नातक स्तरीय पदों के लिए यह महत्वपूर्ण परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसे पास करना अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 1. सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Latest Update' सेक्शन में 'RRB NTPC CBAT Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

4. आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

एडमिट कार्ड पर डिटेल्स को चेक जरूर करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उस पर अंकित सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पूरा पता दिया गया होगा। इसके साथ ही अपनी फोटो और सिग्नेचर का मिलान भी कर लें। यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत संबंधित रेलवे अधिकारियों से संपर्क करें।

परीक्षा पैटर्न पर एक नजर यह परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करती है। 90 मिनट की इस परीक्षा में (दिव्यांगों के लिए 120 मिनट) कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें गणित से 30, रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न शामिल होते हैं। ध्यान रहे कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिया जाएगा।