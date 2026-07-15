RRB NTPC Answer Key OUT Link: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT-2 परीक्षा आंसर-की जारी, डाउनलोड लिंक
RRB NTPC Answer Key 2026, Direct Link: आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार 22 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2026 Out, Download Link: भारतीय रेलवे में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या सीधे मुख्य पोर्टल पर जाकर अपनी आंसर-की और प्रश्न पत्र देख सकते हैं।
5,810 ग्रेजुएट लेवल पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी द्वारा आंसर-की जारी किए जाने के बाद अब सभी अभ्यर्थी अपने सही और गलत उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने से पहले ही अपने संभावित अंकों का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रेलवे के विभिन्न जोनों में कुल 5,810 ग्रेजुएट लेवल पदों को भरा जाना है।
आपत्ति दर्ज करने के लिए देना होगा 50 रुपये शुल्क
यदि किसी अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रोविजनल आंसर-की के किसी प्रश्न या उत्तर में कोई गलती या कमी नजर आती है, तो वे उसके खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आरआरबी ने इसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो को सक्रिय कर दिया है, जो 15 जुलाई 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 को रात 11:55 बजे तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों को प्रत्येक आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से चुकाना होगा। यदि उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति जांच के बाद सही पाई जाती है, तो बोर्ड उस प्रश्न के लिए लिया गया शुल्क वापस कर देगा।
आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1: सबसे पहले अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक उम्मीदवार लॉगिन पोर्टल rrb.digialm.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए "NTPC CBT 2 Answer Key 2026 under CEN 06/2025" वाले एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन खुलेगी, जहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4: डिटेल्स सबमिट करते ही आपका प्रश्न पत्र, रिकॉर्ड किए गए उत्तर (Response Sheet) और आंसर-की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
स्टेप 5: इसे अच्छी तरह से जांचें और भविष्य के लिए इसका पीडीएफ (PDF) डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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