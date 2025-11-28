Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB NTPC 12th Level Vacancy: Railway NTPC 12th Level Recruitment last date extended eligibility date changed
RRB NTPC 12th Level : आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, एक योग्यता नियम भी बदला

RRB NTPC 12th Level : आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, एक योग्यता नियम भी बदला

संक्षेप:

RRB ntpc last date to apply 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी जिसे अब बढ़ाकर 6 दिसंबर 2025 कर दिया गया है।

Fri, 28 Nov 2025 09:24 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RRB ntpc last date to apply 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी जिसे अब बढ़ाकर 6 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। जमा किए गए आवेदनों के लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 नवंबर से बढ़ाकर 6 दिसंबर कर दी गई है। पहले सुधार शुल्क के साथ फॉर्म करेक्शन करने की विंडो 30 नवंबर से 09 दिसंबर के बीच खुलनी थी लेकिन अब यह 7 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच खुलेगी। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता के नियमों में बदलाव किया है। रेलवे ने शैक्षणिक योग्यता पाने व अन्य सभी प्रमाणपत्रों की वैधता के लिए कटऑफ डेट 27 नवंबर से बढ़ाकर 4 दिसंबर 2025 कर दी है। आयु की कटऑफ डेट 1 जनवरी 2026 को जस का तस रखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां पढ़ें भर्ती की 10 खास बातें

1. पद, योग्यता और वैकेंसी

कर्मशियल कम टिकट क्लर्क- 2424

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट- 394

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट- 163

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

ट्रेन क्लर्क- 77

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

2. न्यूनतम आयु

18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष । आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

3. चयन प्रक्रिया:

सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे । ये दोनों सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होंगे।

4. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

5. दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

5. सीबीटी 2 के बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।

6. फर्स्ट स्टेज सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होगा। 90 मिनट के सीबीटी में 100 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 30 मैथ्स के, 30 जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे। प्रथम चरण सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा।

7. सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।

ये भी पढ़ें:रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज से, आधार समेत 2 ओरिजिनल ID प्रूफ जरूरी

8. आधिकारिक वेबसाइटें

अहमदाबाद – www.rrbahmedabad.gov.in

अजमेर – www.rrbajmer.gov.in

बेंगलुरु – www.rrbbnc.gov.in

भोपाल – www.rrbbhopal.gov.in

भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in

बिलासपुर – www.rrbbilaspur.gov.in

चंडीगढ़ – www.rrbcdg.gov.in

चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in

गोरखपुर – www.rrbgkp.gov.in

गुवाहाटी – www.rrbguwahati.gov.in

जम्मू-श्रीनगर – www.rrbjammu.nic.in

कोलकाता – www.rrbkolkata.gov.in

मालदा – www.rrbmalda.gov.in

मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in

मुजफ्फरपुर – www.rrbmuzaffpur.gov.in

पटना – www.rrbpatna.gov.in

प्रयागराज – www.rrbpry.gov.in

रांची – www.rrbranchi.gov.in

सिकंदराबाद – www.rrbsecunderabad.gov.in

सिलीगुड़ी – www.rrbsiliguri.gov.in

तिरुवनंतपुरम – www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

9. यहां देखें जोनवाइज वैकेंसी

आरआरबी सामान्य एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुल

आरआरबी अहमदाबाद 58 23 13 43 16 153

आरआरबी अजमेर 65 13 05 25 08 116

आरआरबी बैंगलोर 27 09 04 07 07 54

आरआरबी भोपाल 53 21 08 30 11 123

आरआरबी भुवनेश्वर 10 02 02 03 01 18

आरआरबी बिलासपुर 26 11 05 19 08 69

आरआरबी चंडीगढ़ 10 03 03 06 02 24

आरआरबी चेन्नई 33 11 05 23 08 80

आरआरबी गोरखपुर 68 25 15 48 17 173

आरआरबी गुवाहाटी 57 21 08 36 13 135

आरआरबी जम्मू श्रीनगर 58 21 13 34 11 137

आरआरबी कोलकाता 215 76 38 129 41 499

आरआरबी मालदा 79 29 16 52 20 196

आरआरबी मुंबई 190 72 39 140 53 494

आरआरबी मुजफ्फरपुर 16 05 03 11 04 39

आरआरबी पटना 09 03 04 05 03 24

आरआरबी प्रयागराज 128 53 54 50 18 303

आरआरबी रांची 21 10 03 16 06 56

आरआरबी सिकंदराबाद 115 40 25 68 24 272

आरआरबी सिलीगुड़ी 03 01 00 02 01 07

आरआरबी तिरुवनंतपुरम 39 12 01 26 08 86

कुल योग 1280 461 264 773 280 3058

10. आवेदन फीस - 500 रुपये। सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे।एससी, एसटी, महिला, ईबीसी, दिव्यांग- 250 रुपये । सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके पूरे 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
RRB Alp RRB Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।