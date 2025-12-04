RRB NTPC 12th Level : आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, आगे कब क्या, अहम तिथियां
RRB NTPC 12th Level Vacancy: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती के लिए आवेदन की आज 4 दिसंबर अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह निश्चित तौर पर आज कर दें। जमा किए गए आवेदनों के लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। सुधार शुल्क के साथ फॉर्म करेक्शन 7 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच होंगे।
यहां पढ़ें भर्ती की 10 खास बातें
1. पद, योग्यता और वैकेंसी
कर्मशियल कम टिकट क्लर्क- 2424
योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट- 394
योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।
जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट- 163
योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।
ट्रेन क्लर्क- 77
योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।
2. न्यूनतम आयु
18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष । आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
3. चयन प्रक्रिया:
सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे । ये दोनों सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होंगे।
4. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।
5. दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।
5. सीबीटी 2 के बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।
6. फर्स्ट स्टेज सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होगा। 90 मिनट के सीबीटी में 100 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 30 मैथ्स के, 30 जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे। प्रथम चरण सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा।
7. सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।
8. आधिकारिक वेबसाइटें
अहमदाबाद – www.rrbahmedabad.gov.in
अजमेर – www.rrbajmer.gov.in
बेंगलुरु – www.rrbbnc.gov.in
भोपाल – www.rrbbhopal.gov.in
भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in
बिलासपुर – www.rrbbilaspur.gov.in
चंडीगढ़ – www.rrbcdg.gov.in
चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in
गोरखपुर – www.rrbgkp.gov.in
गुवाहाटी – www.rrbguwahati.gov.in
जम्मू-श्रीनगर – www.rrbjammu.nic.in
कोलकाता – www.rrbkolkata.gov.in
मालदा – www.rrbmalda.gov.in
मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in
मुजफ्फरपुर – www.rrbmuzaffpur.gov.in
पटना – www.rrbpatna.gov.in
प्रयागराज – www.rrbpry.gov.in
रांची – www.rrbranchi.gov.in
सिकंदराबाद – www.rrbsecunderabad.gov.in
सिलीगुड़ी – www.rrbsiliguri.gov.in
तिरुवनंतपुरम – www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
9. यहां देखें जोनवाइज वैकेंसी
आरआरबी सामान्य एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुल
आरआरबी अहमदाबाद 58 23 13 43 16 153
आरआरबी अजमेर 65 13 05 25 08 116
आरआरबी बैंगलोर 27 09 04 07 07 54
आरआरबी भोपाल 53 21 08 30 11 123
आरआरबी भुवनेश्वर 10 02 02 03 01 18
आरआरबी बिलासपुर 26 11 05 19 08 69
आरआरबी चंडीगढ़ 10 03 03 06 02 24
आरआरबी चेन्नई 33 11 05 23 08 80
आरआरबी गोरखपुर 68 25 15 48 17 173
आरआरबी गुवाहाटी 57 21 08 36 13 135
आरआरबी जम्मू श्रीनगर 58 21 13 34 11 137
आरआरबी कोलकाता 215 76 38 129 41 499
आरआरबी मालदा 79 29 16 52 20 196
आरआरबी मुंबई 190 72 39 140 53 494
आरआरबी मुजफ्फरपुर 16 05 03 11 04 39
आरआरबी पटना 09 03 04 05 03 24
आरआरबी प्रयागराज 128 53 54 50 18 303
आरआरबी रांची 21 10 03 16 06 56
आरआरबी सिकंदराबाद 115 40 25 68 24 272
आरआरबी सिलीगुड़ी 03 01 00 02 01 07
आरआरबी तिरुवनंतपुरम 39 12 01 26 08 86
कुल योग 1280 461 264 773 280 3058
10. आवेदन फीस - 500 रुपये। सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे।एससी, एसटी, महिला, ईबीसी, दिव्यांग- 250 रुपये । सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके पूरे 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे।