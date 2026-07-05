RRB Ministerial and Isolated Recruitment 2025: 311 पदों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 08/2025 भर्ती का संक्षिप्त नोटिफिकेशन 17 दिसंबर 2025 को जारी किया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, जो 29 जनवरी 2026 तक चली।

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस (CEN) 08/2025 के तहत Ministerial and Isolated Category भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी परीक्षा का शहर (Exam City) चेक कर सकते हैं। यह सिटी स्लिप 4 जुलाई 2026 को जारी की गई।

इस भर्ती अभियान के तहत भारतीय रेलवे में मंत्रिस्तरी और पृथक श्रेणियों (Ministerial and Isolated Category) के 311 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती परीक्षा 14 और 15 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। इससे पहले 11 मई 2026 को आवेदन की स्थिति (Application Status) जारी की गई थी, जिससे उम्मीदवार यह देख सके थे कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं।

भर्ती का पूरा शेड्यूल रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 08/2025 भर्ती का संक्षिप्त नोटिफिकेशन 17 दिसंबर 2025 को जारी किया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, जो 29 जनवरी 2026 तक चली। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड ने सभी फॉर्म की जांच की और 11 मई 2026 को उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन स्टेटस जारी किया, ताकि वे यह देख सकें कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं।

अब RRB ने परीक्षा से पहले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इस स्लिप में उम्मीदवारों को यह जानकारी मिलेगी कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी इसे रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, यह एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा का समय और अन्य जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी, जिसे परीक्षा से पहले अलग से जारी किया जाएगा।

एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले RRB के आधिकारिक आवेदन पोर्टल https://rrb.digialm.com पर जाएं।

होमपेज पर CEN 08/2025 Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

लॉगिन करते ही आपकी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्लिप में परीक्षा शहर और अन्य उपलब्ध जानकारी को ध्यान से जांच लें।

भविष्य के लिए स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

कितने पदों पर होगी भर्ती और योग्यता RRB की इस भर्ती के तहत कुल 311 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सबसे अधिक 202 पद जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) के हैं। इसके अलावा 39 पद लैब असिस्टेंट ग्रेड-III, 24 पद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, 22 पद चीफ लॉ असिस्टेंट, 15 पद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, 7 पद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और 2 पद साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) के लिए भर्ती की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। उम्मीदवारों के पास 12वीं (फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ), डिप्लोमा, स्नातक (Graduation), स्नातकोत्तर (Post Graduation) या LLB, MBA जैसी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव भी अनिवार्य है।

आयु सीमा भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।