RRB : रेलवे ग्रुप बी अधिकारी भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी, करीब 1.75 लाख आवेदन की उम्मीद

संक्षेप:

रेलवे विभागीय परीक्षा आठ मार्च 2026 को देशभर में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के रूप में होगी, जिसकी जिम्मेदारी आरआरबी अजमेर को सौंपी गई है। इस परीक्षा में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके करीब पौने दो लाख ग्रुप ‘सी’ कर्मचारी आवेदन करेंगे।

Dec 20, 2025 09:32 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
भारतीय रेल में अधिकारी बनने का सपना देख रहे ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप ‘बी’ पदों पर पदोन्नति के लिए होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा आठ मार्च 2026 को देशभर में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के रूप में होगी, जिसकी जिम्मेदारी आरआरबी अजमेर को सौंपी गई है। इस परीक्षा में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके करीब पौने दो लाख ग्रुप ‘सी’ कर्मचारी आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस रखी गई है और इसे एचआरएमएस पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया है। 15 दिसंबर से आवेदन माड्यूल लाइव है, जबकि 22 दिसंबर को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। 23 जनवरी तक आवेदन की जांच पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा के परिणाम छह अप्रैल तक घोषित किए जाएंगे।

छह अप्रैल तक रिजल्ट जारी होंगे

आठ मार्च को परीक्षा के बाद छह अप्रैल तक रिजल्ट जारी होंगे। यह भर्ती अभियान विशेष रूप से एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 के वैकेंसी साइकिल के लिए है। रेलवे ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसमें जून 2027 तक संभावित रूप से खाली होने वाले पदों को भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि इस एक परीक्षा के जरिए बड़ी संख्या में रेलकर्मियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इससे जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स में अधिकारियों की कमी दूर होगी और रेल संचालन में और अधिक गति आएगी।

