RRB JE Vacancy : रेलवे में जेई के 2570 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, छिनी ये छूट, देखें जोन वाइज वैकेंसी
संक्षेप: RRB JE Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की विंडो आज 31 अक्टूबर से खोल दी है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
RRB JE Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की विंडो आज 31 अक्टूबर से खोल दी है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। इस बार कुल 2570 वैकेंसी निकाली गई हैं जबकि पिछले साल 2024 में 7951 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। यानी पिछली बार से एक तिहाई से भी कम वैकेंसी निकसी है। इसके अलावा इस बार पिछली बार की तरह आयु सीमा में तीन साल की छूट भी नहीं दी गई है। पिछली बार अधिकतम आयु सीमा 36 रखी गई थी जबकि इस बार 33 वर्ष ही है। पिछली बार कोरोना महामारी के चलते लंबे समय बाद भर्ती निकलने के कारण तीन वर्ष आयु सीमा में छूट दी गई थी। 2019 में 14000 से ज्यादा पदों पर जेई की भर्ती निकली थी।
यहां देखें जोन वाइज पदों का ब्योरा
आरआरबी , सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, WES, कुल
अहमदाबाद (WR) 68 22 10 39 12 151
अजमेर (NWR) 20 04 03 10 03 40
बेंगलुरु (SWR) 40 14 07 10 09 80
भोपाल (WR/WCR) 27 14 02 11 04 58
भुवनेश्वर (ECOR) 09 10 04 09 04 36
बिलासपुर (CR/SECR) 63 16 09 26 13 127
चंडीगढ़ (NR) 44 20 06 23 15 108
चेन्नई (SR) 73 23 13 38 13 160
गोरखपुर (NER) 45 15 09 20 09 98
गुवाहाटी (NFR) 05 00 00 02 00 07
जम्मू एवं श्रीनगर (NR) 23 18 08 35 04 88
कोलकाता (ER/SER) 264 87 58 160 59 628
मालदा (ER/SER) 17 08 06 11 03 45
मुंबई (SCR/WR/CR) 174 70 35 110 45 434
मुज़फ़्फरपुर (ECR) 10 03 02 06 02 23
पटना (ECR) 20 08 04 13 05 50
प्रयागराज (NCR/NR) 76 26 09 38 13 162
राँची (SER) 40 19 09 30 11 109
सिकंदराबाद (ECOR/SCR) 50 13 08 15 17 103
तिरुवनंतपुरम (SR) 22 10 08 09 03 62
कुल योग :
सामान्य (UR): 1090
अनुसूचित जाति (SC): 410
अनुसूचित जनजाति (ST): 210
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 615
विकलांग (WES): 244
कुल कुल रिक्तियां: 2569
योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
जूनियर इंजीनियर आईटी पदों के लिए बीसीए व पीजीडीसीए व डोएक बी लेवल तीन वर्षीय कोर्स वाले भी पात्र होंगे।
आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया - फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल। सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए एक तिहाई क की निगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 1 परीक्षा की अवधि 90 मिनट और सीबीटी 2 परीक्षा की अवधि 120 मिनट है। सीबीटी 1 में 100 प्रश्न होंगे और सीबीटी 2 में 150 प्रश्न होंगे।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जिसमें से 400 रुपये आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर लौटा दिया जाएगा। एससी/एसटी, महिला और शारीरिक रूप से अशक्त के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। इन आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइटें
अहमदाबाद – www.rrbahmedabad.gov.in
अजमेर – www.rrbajmer.gov.in
बेंगलुरु – www.rrbbnc.gov.in
भोपाल – www.rrbbhopal.gov.in
भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in
बिलासपुर – www.rrbbilaspur.gov.in
चंडीगढ़ – www.rrbcdg.gov.in
चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in
गोरखपुर – www.rrbgkp.gov.in
गुवाहाटी – www.rrbguwahati.gov.in
जम्मू-श्रीनगर – www.rrbjammu.nic.in
कोलकाता – www.rrbkolkata.gov.in
मालदा – www.rrbmalda.gov.in
मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in
मुजफ्फरपुर – www.rrbmuzaffpur.gov.in
पटना – www.rrbpatna.gov.in
प्रयागराज – www.rrbpry.gov.in
रांची – www.rrbranchi.gov.in
सिकंदराबाद – www.rrbsecunderabad.gov.in
सिलीगुड़ी – www.rrbsiliguri.gov.in
तिरुवनंतपुरम – www.rrbthiruvananthapuram.gov.in