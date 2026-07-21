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RRB JE Vacancy 2026: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 4,098 पदों पर निकली भर्ती; 14 अगस्त से करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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RRB JE 2026 Recruitment: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 4,098 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। 14 अगस्त 2026 से rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 

RRB JE Vacancy 2026: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 4,098 पदों पर निकली भर्ती; 14 अगस्त से करें आवेदन

RRB JE Recruitment Notification 2026: अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री पूरी कर ली है और भारतीय रेलवे में एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर और अन्य तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेसन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 4,098 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

किन पदों पर होगी भर्ती और कितना मिलेगा सैलरी पैकेज?

जूनियर इंजीनियर (JE): सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग।

डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS)

केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA)

यह पूरी भर्ती 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के पे लेवल-6 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ₹35,400 प्रति माह का शुरुआती वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

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महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन की समय-सीमा

रेलवे बोर्ड द्वारा तय किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी शर्तें

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2027 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

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सिलेक्शन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 1) की परीक्षा देनी होगी। जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 2) की परीक्षा होगी। जिसमें टेक्निकल और डोमेन विशेष से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो भी उम्मीदवार यह परीक्षाएं पास कर लेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा।

आधार वेरिफिकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह

भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को विशेष सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले अपने आधार कार्ड की डिटेल्स (नाम और जन्मतिथि) को 10वीं के सर्टिफिकेट से मिला लें। यदि कोई अंतर है, तो उसे तुरंत सुधरवा लें। आवेदन करने और परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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