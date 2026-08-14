RRB JE Vacancy : रेलवे में 3993 जेई भर्ती के आवेदन शुरू, BTech और डिप्लोमा वाले योग्य, देखें जोनवाइज वैकेंसी
रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 3993 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार केवल किसी एक आरआरबी को चुनकर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे
RRB JE Recruitment 2026: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 3993 पदों पर भर्ती के आवेदन आज 14 अगस्त 2026 से नई वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर शुरू हो गए हैं। जूनियर इंजीनियर और डिपो मैटिरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) के पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आवेदन सुधार की विंडो 16 सितंबर से (250/- संशोधन शुल्क के साथ) 25 सितंबर के बीच खुलेगी। उम्मीदवार केवल किसी एक आरआरबी को चुनकर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता -
जेई - उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा (जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस आईटी आदि) में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री (B.E./B.Tech) होनी चाहिए।
DMS: किसी भी इंजीनियरिंग विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है।
आयु सीमा -न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC-NCL उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा - यह स्क्रीनिंग प्रकृति की परीक्षा होगी।
द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा - CBT-I के अंकों के आधार पर प्रत्येक RRB की रिक्तियों के 15 गुना उम्मीदवारों को CBT-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन ( DV) - CBT-II के अंकों और मेरिट के आधार पर रिक्तियों के 1:1 अनुपात में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
मेडिकल टेस्ट - यह रेलवे प्रशासन द्वारा शारीरिक और दृष्टि मानकों की जांच के लिए आयोजित किया जाएगा
सीबीटी 1 का पैटर्न
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-I) मुख्य रूप से एक स्क्रीनिंग परीक्षा है।। इस स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम चयन या मेरिट सूची तैयार करने के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। CBT-I परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाता है (स्क्राइब का उपयोग करने वाले योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट) और इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न शामिल होते हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से चार विषय शामिल होते हैं: गणित से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से 25 प्रश्न, सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न, और 10वीं सीबीएसई स्तर के सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन और जीवन विज्ञान) से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) अनारक्षित (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 30%, तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 25% निर्धारित हैं
आरआरबी जोनवाइज वैकेंसी
कोलकाता: 457 वैकेंसी
मुंबई: 411 वैकेंसी
चेन्नई: 362 वैकेंसी
प्रयागराज: 340 वैकेंसी
गुवाहाटी: 329 वैकेंसी
बेंगलुरु: 298 वैकेंसी
अजमेर: 252 वैकेंसी
गोरखपुर: 198 वैकेंसी
चंडीगढ़: 183 वैकेंसी
जम्मू-श्रीनगर: 152 वैकेंसी
अहमदाबाद: 143 वैकेंसी
बिलासपुर: 124 वैकेंसी
रांची: 122 वैकेंसी
भोपाल: 113 वैकेंसी
सिकंदराबाद: 110
तिरुवनंतपुरम: 101
सिलिगुड़ी: 92
भुवनेश्वर: 86
पटना: 73
मालदा: 30
मुजफ्फरपुर: 17
कुल पद: 3993
आवेदन फीस
आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जिसमें से 400 रुपये आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर लौटा दिया जाएगा। एससी/एसटी, महिला और शारीरिक रूप से अशक्त के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। इन आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी