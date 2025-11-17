रेलवे में 2569 जूनियर इंजीनियर की भर्ती, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा वाले करें आवेदन

संक्षेप: RRB JE Recruitment 2025: आरआरबी जेई भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कुल 2569 पदों पर आवेदन जारी हैं। आइए जानते हैं योग्यता, उम्र, सैलरी और चयन प्रक्रिया।

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने इंजीनियरिंग युवाओं के लिए एक शानदार अवसर का ऐलान कर दिया है। जूनियर इंजीनियर (JE) के कुल 2569 पदों के लिए बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बीटेक/बीई और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर शुरू हो चुकी है, और इस बार सभी आरआरबी में मिलाकर हजारों इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

सीईएन नंबर 05/2025 के तहत जारी इस भर्ती अभियान में जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के पद शामिल हैं। रेलवे ने इस बार भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और तकनीकी स्किल्स पर खास जोर दिया है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन के सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा।

RRB JE Recruitment 2025: आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और एक्स सरविसमैन उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये है। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा और इसकी पुष्टि ईमेल और एसएमएस से होगी।

RRB JE Recruitment 2025: क्या है चयन प्रक्रिया? उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार 18 से 33 साल तय की गई है, जबकि चयन प्रक्रिया चार चरणों में होगी जिसमें CBT-I, CBT-II, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। रेलवे के ये टेक्निकल पद लेवल 6 पे स्केल में आते हैं और शुरुआती वेतन 35,400 रुपये है, जो भत्तों के साथ और अधिक बढ़ जाता है।

RRB JE Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यताएं योग्यता की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, सिविल, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन और संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं में तीन साल का डिप्लोमा या बी.टेक/बी.ई अनिवार्य है। विस्तृत शाखाओं की लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसे पढ़कर ही उम्मीदवार आवेदन करें।