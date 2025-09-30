RRB JE Recruitment 2025: रेलवे ने 2570 जूनियर इंजीनियर पदों पर निकाली भर्ती, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां देखें

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे में 2570 जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा।

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे में 2570 जूनियर इंजीनियर पद जिसमें डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट भी शामिल हैं, इन पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी बहुत समय से रेलवे भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने भारतीय रेल के विभिन्न जोन में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती से संबंधित जानकरी विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है।

आरआरबी जेई भर्ती के लिए शैक्षणिक उम्मीदवार की योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान - लेवल-6 के अनुसार जूनियर इंजीनिय पदों के लिए उम्मीदवार को 35,400 रुपये की हर महीने सैलरी मिलेगी।

सिलेक्शन प्रक्रिया- उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 1) की परीक्षा देनी होगी। जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 2) की परीक्षा होगी। जिसमें टेक्निकल और डोमेन विशेष से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो भी उम्मीदवार यह परीक्षाएं पास कर लेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा।