खुशखबरी! RRB JE 2025 भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, पदों में भी हुआ इजाफा

संक्षेप: RRB JE Recruitment 2025 : आरआरबी ने JE भर्ती 2025 की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ में रिक्तियां भी बढ़ाईं गई हैं। फीस भुगतान और स्क्राइब विवरण की नई तिथियां जारी की गईं।

Tue, 18 Nov 2025 09:00 PM
RRB JE Recruitment 2025 : रेलवे नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क भरने की अंतिम सीमा भी आगे बढ़ाई गई है, जिसे अब 12 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जा सकता है। यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए राहत भरा है जो समय की कमी या तकनीकी समस्याओं की वजह से आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे।

RRB JE Recruitment 2025 : बढ़ी रिक्तियों की संख्या

RRB ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि इस भर्ती में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। RCF कपूरथला (RRB जम्मू-श्रीनगर) और ICF चेन्नई (RRB चेन्नई) में नए पद जोड़ने के बाद कुल वैकेंसी 2,569 से बढ़ाकर 2,588 कर दी गई है। रिक्तियों में यह बढ़ोतरी उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा संकेत है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अधिक अवसर की उम्मीद कर रहे थे।

आवेदन प्रक्रिया में संशोधन के लिए मॉडिफिकेशन विंडो भी दो चरणों में खोली जा रही है। पहला चरण 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान उम्मीदवार अपने चुने हुए RRB, पोस्ट प्रेफरेंस, जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में बदलाव कर सकेंगे। दूसरा चरण 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इस दौरान संशोधन शुल्क देना अनिवार्य होगा। हालांकि, इस अवधि में उम्मीदवार न तो चयनित RRB बदल सकेंगे और न ही अपने खाता विवरण में संशोधन कर पाएंगे।

RRB JE Recruitment 2025 : इन बातों का रखें ख्याल

दिव्यांग उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए RRB ने विशेष समयसीमा घोषित की है। जिन अभ्यर्थियों को स्क्राइब चाहिए, उन्हें अपने स्क्राइब का विवरण 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच संबंधित RRB पोर्टल पर जमा करना होगा। यह जानकारी न देने पर उम्मीदवार स्क्राइब सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

RRB JE Recruitment 2025 : उम्मीदवारों को सलाह

RRB ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि भर्ती से संबंधित किसी भी तरह की अफवाहों या नौकरी दिलाने का दावा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। बोर्ड ने दोहराया कि पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और किसी भी प्रकार की बाहरी सिफारिश या अवैध भुगतान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चयन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा।

