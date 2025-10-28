Hindustan Hindi News
RRB JE Notification 2025: रेलवे ने 2569 जूनियर इंजीनियर पदों पर निकाली भर्ती, 31 अक्टूबर से करें अप्लाई

RRB JE Notification 2025: रेलवे ने 2569 जूनियर इंजीनियर पदों पर निकाली भर्ती, 31 अक्टूबर से करें अप्लाई

संक्षेप: RRB JE Recruitment 2025:  रेलवे ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे में 2569 जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा।

Tue, 28 Oct 2025 07:26 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे में 2569 जूनियर इंजीनियर पद जिसमें डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट भी शामिल हैं, इन पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी बहुत समय से रेलवे भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार/एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक ओपन की जाएगी।

आरआरबी जेई भर्ती के लिए शैक्षणिक उम्मीदवार की योग्यता-

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

RRB JE Recruitment 2025 Notification Link

वेतनमान -

लेवल-6 के अनुसार जूनियर इंजीनिय पदों के लिए उम्मीदवार को 35,400 रुपये की हर महीने सैलरी मिलेगी।

सिलेक्शन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 1) की परीक्षा देनी होगी। जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT Stgage 2) की परीक्षा होगी। जिसमें टेक्निकल और डोमेन विशेष से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो भी उम्मीदवार यह परीक्षाएं पास कर लेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा।

आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 में जनरल अवेयरनेस, गणित, जनरल इंटेलीजेंस और रिजनिंग, जनरल साइंस और टेक्निकल एबिलीटीज से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

