RRB JE Exam Date 2026: रेलवे जूनियर इंजीनियर JE परीक्षा का शेड्यूल जारी, 19 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

RRB JE 2026 Exam Date : भारतीय रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आधिकारिक तौर पर जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के पहले चरण CBT-1 की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये परीक्षाएं देशभर के विभिन्न शहरों में बने परीक्षा केंद्रों पर कई सत्रों में आयोजित की जाएंगी।

रिक्तियों की डिटेल्स

इस भर्ती के माध्यम से रेलवे में कुल 2,570 (संशोधित 2,588) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो सामग्री अधीक्षक (DMS) और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (CMA) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया -

प्रथम चरण (CBT-1): यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।

द्वितीय चरण (CBT-2): मुख्य मेरिट इसी परीक्षा के आधार पर बनती है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच।

चिकित्सा परीक्षण: शारीरिक फिटनेस की जांच।

एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप कब आएगी?

बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप जारी करने का शेड्यूल भी साझा किया है।

एग्जाम सिटी स्लिप: परीक्षा की तारीख से ठीक 10 दिन पहले छात्र यह जान पाएंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में है।

एडमिट कार्ड : आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।

परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अनिवार्य