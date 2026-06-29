RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 Out, Direct Link: रेलवे जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां सीधे करें डाउनलोड
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आखिरकार जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के दूसरे चरण यानी सीबीटी-2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण (CBT-1) की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया था और जो इस परीक्षा में बैठने के योग्य पाए गए हैं, वे अब बिना किसी देरी के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए सभी क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों और आरआरबी डिजिटल पोर्टल पर डाउनलोड लिंक को एक्टिव कर दिया है।
जानिए वैकेंसी की जरूरी डिटेल
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी-2 की परीक्षा 2 जुलाई 2026 को देश भर के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या 05/2025 के तहत की जा रही है। इस बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS), केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट (CMA) समेत कई अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पदों को भरा जाना है। पहले चरण की कठिन डगर को पार करने के बाद अब उम्मीदवारों के पास रेलवे का हिस्सा बनने का यह आखिरी और सबसे सुनहरा मौका है।
एडमिट कार्ड में दी गई इन जानकारियों को जरूर जांचें
जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, तो उसमें लिखी हर एक बात को बहुत गहराई से और ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी फोटो, परीक्षा की सही तारीख, रिपोर्टिंग का समय, शिफ्ट की टाइमिंग और परीक्षा केंद्र का पूरा पता जैसी बेहद अहम जानकारियां दी गई होती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को यह सख्त सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड पर छपे सभी विवरणों को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। अगर आपको अपने नाम की स्पेलिंग, फोटो या किसी भी अन्य जानकारी में कोई गड़बड़ी या मिसप्रिंट नजर आता है, तो बिना समय गंवाए तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी कार्यालय से संपर्क करें ताकि समय रहते उसमें सुधार किया जा सके।
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है और क्या नहीं?
परीक्षा के दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी या आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
एडमिट कार्ड की कॉपी: आपको अपने साथ परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की एक साफ प्रिंटेड हार्ड कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है।
ओरिजिनल पहचान पत्र: अपनी पहचान साबित करने के लिए एक वैध और ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। ध्यान रखें कि आईडी प्रूफ बिल्कुल असली होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।
समय का ध्यान: इसके अलावा, एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का खास ख्याल रखें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी कीमत पर परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका
अगर आप बिना किसी तकनीकी परेशानी के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे बताए गए इन सरल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
1. सबसे पहले उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आरआरबी डिजिटलम पोर्टल rrb.digialm.com पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'RRB JE CBT 2 Admit Card 2026' का एक सीधा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. क्लिक करते ही आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा।
4. यहाँ मांगी गई जानकारियां जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें। इसके साथ ही स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड ध्यान से भरें।
5. सभी जानकारियां सही-सही भरने के बाद नीचे दिए गए 'लॉगिन' या 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
6. अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। इसे अच्छी तरह चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
आपको याद दिला दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप भी रिलीज कर दी थी। इसकी मदद से छात्रों को पहले ही यह अंदाजा हो गया था कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है, जिससे उन्हें आने-जाने और ठहरने का इंतजाम करने के लिए पूरा समय मिल गया। अब जब फाइनल एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय के इंटरनेट रश से बचने के लिए आज ही इसे डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव