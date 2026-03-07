रेलवे ने जारी की RRB JE आंसर की 2026, जानें कैसे करें डाउनलोड; क्या है आपत्ति दर्ज करने का पूरा प्रोसेस
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑफिशियली रीजनल वेबसाइट पर CBT 1 के लिए RRB JE आंसर की 2026 जारी कर दी है, जिससे कैंडिडेट 11 मार्च तक स्कोर चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।
रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले और हाल ही में जूनियर इंजीनियर (JE) की परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने बहुप्रतीक्षित 'आरआरबी जेई आंसर की 2026' आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के पहले चरण में हिस्सा लिया था, वे अब अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (Regional RRBs) की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोविजनल आंसर की आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर की न सिर्फ आपको अपने संभावित स्कोर का सटीक अंदाजा लगाने में मदद करेगी, बल्कि अगर आपको बोर्ड के किसी जवाब पर शक है या कोई गड़बड़ी लगती है, तो आप उस पर अपनी आधिकारिक आपत्ति (Objection) भी दर्ज करा सकते हैं। आइए, इस पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखों, फीस और कट ऑफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार से समझते हैं।
कब हुई थी परीक्षा और क्या है इसका पैटर्न?
आरआरबी जेई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का आयोजन इसी साल 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। पहले चरण की इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें कुल 100 सवालों के जवाब देने थे। यह परीक्षा रेलवे के तकनीकी विभागों में जूनियर इंजीनियर बनने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है। ऐसे में आंसर की का जारी होना उम्मीदवारों की धड़कनें तेज करने के साथ साथ उनके भविष्य की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर देता है।
आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख और फीस
रेलवे बोर्ड ने आंसर की जारी करने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो (Objection Window) भी खोल दी है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में दिया गया कोई जवाब गलत है, तो वह पूरे तथ्यों के साथ उस सवाल को चुनौती दे सकता है। ध्यान रहे, आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 11 मार्च 2026 तय की गई है। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
यहां देखें - डायरेक्ट लिंक
आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये और साथ में बैंक सर्विस चार्ज देना होगा। इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपकी उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो उस प्रश्न के लिए चुकाई गई 50 रुपये की राशि (बैंक चार्ज काटकर) आपको वापस कर दी जाएगी। यह रिफंड उसी बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया गया था। आप रुपे कार्ड (Rupay Cards), क्रेडिट कार्ड, यूपीआई (UPI) या नेट बैंकिंग के जरिए यह पेमेंट कर सकते हैं।
RRB JE Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अपनी आंसर की को चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने क्षेत्र के आरआरबी (जैसे RRB Mumbai, RRB Allahabad, आदि) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2. लिंक खोजें: होम पेज पर आपको 'RRB JE Answer Key 2026' या 'CBT 1 Provisional Answer Key' से जुड़ा एक फ्लैश होता हुआ लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. लॉगिन करें: क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड जैसी जरूरी लॉगिन डिटेल्स भरें।
4. आंसर की देखें: सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी आंसर की स्क्रीन पर आ जाएगी।
5. डाउनलोड करें: इसे ध्यान से चेक करें और अपनी आंसर शीट से मिलान करें।
6. प्रिंटआउट लें: भविष्य की जरूरत के लिए इस आंसर की का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
नेगेटिव मार्किंग और पासिंग मार्क्स का रखें ध्यान
परीक्षा के अंकों का आकलन करते समय नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। इस सीबीटी परीक्षा में वन थर्ड (1/3) की नेगेटिव मार्किंग लागू है। यानी, हर एक गलत जवाब पर उस प्रश्न के लिए तय किए गए अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए, अपने सही और गलत दोनों तरह के जवाबों की गिनती सावधानी से करें।
इसके अलावा, अगले चरण में जाने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (Minimum Qualifying Marks) भी निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC NCL) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए यह सीमा 30 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे।
बढ़े हुए पदों ने जगाई नई उम्मीद
इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य रेलवे में जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों को भरना है। रेलवे की ओर से दी गई एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार कुल पदों की संख्या बढ़ाकर 2,585 कर दी गई है, जो पहले 2,569 थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से चेन्नई और जम्मू श्रीनगर क्षेत्रों के लिए की गई है। कुल पदों में से 169 पद आरआरबी चेन्नई में और 95 पद आरआरबी जम्मू श्रीनगर में भरे जाएंगे। पदों की संख्या में यह इजाफा उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो अपने सेलेक्शन को लेकर थोड़े चिंतित थे।
