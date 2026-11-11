रेलवे जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर-की जारी, 17 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) CBT-1 परीक्षा 2026 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
भारतीय रेलवे में तकनीकी पदों पर नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य समकक्ष पदों के लिए आयोजित सीबीटी-1 (CBT-1) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। आरआरबी द्वारा इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4,029 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों की भर्ती में 458 पद बढ़ा दिए हैं। अब कुल रिक्तियों की संख्या 4029 से बढ़कर 4487 हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपने उत्तरों का मिलान करके अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
परीक्षा का आयोजन
आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 2 नवंबर 2026 को कराया गया था। परीक्षा पूरी होने के बाद अब बोर्ड ने आंसर-की जारी कर दी है, जिसकी मदद से उम्मीदवार यह चेक कर सकते हैं कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत।
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि और शुल्क
आंसर-की देखने के बाद यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आयोग द्वारा जारी किया गया उत्तर या कोई प्रश्न गलत है, तो वे उसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 17 नवंबर 2026
निर्धारित शुल्क: अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।
यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो बोर्ड नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि यानी 17 नवंबर से पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज कर लें।
आंसर की डाउनलोड लिंक-
https://rrb.digialm.com//EForms/configuredHtml/33244/102815/9hhNyUtYzKG0WENxBk/login.html
आंसर की डाउनलोड करने और चेक करने की प्रक्रिया
उम्मीदवार नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए "JE, DMS, CMS (CEN 04/2026) Answer Key Link" पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपनी लॉगिन डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्म तिथि) दर्ज करें।
4. डिटेल सबमिट करते ही आपकी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करने के साथ ही भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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