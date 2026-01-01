RRB Recruitment 2026: रेलवे आइसोलेटेड कैटेगरी पदों पर बंपर मौका, 12वीं से मास्टर्स तक करें आवेदन

संक्षेप: RRB Isolated Category Recruitment 2026 के तहत 312 पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, आवेदन तिथि, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Jan 01, 2026 02:53 pm IST

RRB Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए साल 2026 की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 08/2025 के तहत 312 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस भर्ती में 12वीं पास से लेकर मास्टर्स डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कानून, अनुवाद, पब्लिसिटी, वेलफेयर, साइकोलॉजी और लैब से जुड़े प्रोफेशनल पदों के लिए यह मौका किसी सुनहरे टिकट से कम नहीं माना जा रहा।

RRB Isolated Category Recruitment 2026 के बारे में जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेल मंत्रालय के अंतर्गत यह भर्ती देशभर के विभिन्न RRB जोन के लिए की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 29 जनवरी 2026 तक चलेगी।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: कुल पद 312 सैलरी रेंज: 19,900 से 44,900 प्रति माह

आवेदन मोड: केवल ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: rrbguwahati.gov.in समेत सभी क्षेत्रीय RRB वेबसाइट

RRB Isolated Category Recruitment 2026: पदों का विवरण इस भर्ती में कई प्रतिष्ठित और स्पेशलाइज्ड पद शामिल हैं:

चीफ लॉ असिस्टेंट - 22 पद

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर - 07 पद

जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) - 202 पद

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 15 पद

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर - 24 पद

साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 02 पद

लैब असिस्टेंट ग्रेड III - 39 पद

साइंटिफिक सुपरवाइजर - 01 पद

कुल मिलाकर यह भर्ती अलग अलग शैक्षणिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता हर पद के लिए अलग योग्यता तय की गई है।

लैब असिस्टेंट ग्रेड III: 12वीं साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री)

जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी): हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर्स या समकक्ष योग्यता

लॉ और प्रॉसिक्यूटर पद: लॉ में ग्रेजुएशन और अनुभव

साइकोलॉजी आधारित पद: साइकोलॉजी/फिजियोलॉजी में मास्टर्स

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले नोटिफिकेशन में दी गई पोस्ट वाइज योग्यता जरूर जांच लें।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: आयु सीमा और छूट आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय होगी।

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 से 40 वर्ष (पद के अनुसार)

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: आवेदन शुल्क जनरल/OBC/EWS: 500 रुपये (CBT में शामिल होने पर 400 रुपये रिफंड)

SC/ST/दिव्यांग/महिला उम्मीदवार: 250 रुपये (पूरा शुल्क रिफंड)

फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया RRB आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2026 में चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा -

1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

2. जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

4. मेडिकल परीक्षण

CBT में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, इसलिए सावधानी से तैयारी जरूरी है।

RRB Isolated Category Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर -