RRB Group D Vacancy : नई आवेदन तिथि के साथ 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी, निपटा लें यह काम

संक्षेप: RRB Group D Vacancy Notification 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने नई आवेदन तिथि के साथ 22000 ग्रुप डी भर्ती का फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रवार को रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न समाचार पत्रों में नई आवेदन तिथि 31 जनवरी की जानकारी के साथ फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

RRB Group D Vacancy Notification 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने नई आवेदन तिथि के साथ 22000 ग्रुप डी भर्ती का नया फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रवार को रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न समाचार पत्रों में नई आवेदन तिथि 31 जनवरी की जानकारी के साथ फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर नोटिस जारी कर आवेदन प्रक्रिया 10 दिन के लिए टालने की जानकारी दे दी थी। अपडेटेड शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए 31 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। जबकि पहले जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आवेदन अवधि 21 जनवरी से 20 फरवरी 2026 बताई गई थी। विस्तृत नोटिफिकेशन आज शाम में जारी होने के पूरे आसार हैं। इससे पोस्ट वाइज योग्यता पता चल सकेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी इस अवधि में www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। रेलवे की इस सबसे बड़ी भर्ती में करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आने के आसार हैं। आवेदन करना चाह रहे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स व फोटो अपडेट कर लेनी चाहिए।

आरआरबी ने कहा है कि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की डिटेल्स व फोटो अपडेट करवाकर रखें। आधार कार्ड की फोटो अपडेट होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड पर दिया गया नाम व जन्म तिथि 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट के मुताबिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट करवा लें।

आरआरबी ने कहा है 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी मूल जानकारी को आधार से सत्यापित करें। यदि आवेदन आधार से सत्यापित नहीं होगा, तो भर्ती की प्रक्रिया में हर चरण पर अतिरिक्त जांच के कारण ज्यादा समय लगेगा और असुविधा होगी। आधार के माध्यम से सफल सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु, ‘आधार’ में अंकित नाम एवं जन्मतिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम एवं जन्मतिथि से शत-प्रतिशत मेल खाना आवश्यक है। इसी प्रकार, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ‘आधार’ में नवीनतम फोटो तथा नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट एवं आइरिस) अद्यतन होना चाहिए। यह सूचना केवल सांकेतिक स्वरूप में जारी की गई है, जिसका उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों को आगामी केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना के संबंध में अवगत कराना तथा आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के साथ तैयार रहने के लिए है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भर्ती से संबंधित सभी नियम, शर्तें, पात्रता मानदंड, प्रक्रियाएं एवं अन्य आवश्यकताएं विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 09/2025 (साथ ही समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी परिशिष्ट) के अनुसार ही होंगी, जो केवल नीचे सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी।'

कहां कितने पद प्रस्ताव के मुताबिक भर्ती में पूर्व मध्य रेलवे में 993 पद, दक्षिण पूर्व रेलवे में 1,199 पद आवंटित किए गए हैं। नई 22000 ग्रुप डी भर्ती में सबसे ज्यादा पद इंजीनियरिंग विभाग में हैं, जहां कुल 12,500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 के 11 हजार पद सृजित किए गए हैं। ट्रैफिक प्वाइंट बी के 5000 पद सृजित किए गए हैं। अस्सिटेंट (एस एवं टी) 1500, अस्सिटेंट (सी एवं डब्ल्यू) 1000, अस्सिटेंट ऑपरेशन 500, अस्सिटेंट लोको शीट 200, अस्सिटेंट (टीआरडी) 800, अस्सिटेंट (पी-वे) 300, असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) 600 पद और असिस्टेंट (ब्रिज) 600 पद सृजित किए गए हैं। पदों की कंफर्म डिटेल्स विस्तृत नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

आयु सीमा इस भर्ती के लिए 18 से 33 आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

सीबीटी पैटर्न सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।

सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत: यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें - एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

एक ही आवेदन भर सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि उम्मीदवार केवल एक ही रेलवे (आरआरबी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक रेलवे के लिए आवेदन करने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस रेलवे के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप उसी रेलवे में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम आरआरबी में अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कई पदों के लिए आवेदन करने की सुविधा है।

चयनितों कों 18000/- रुपये (लेवल-1) का पे स्केल मिलेगा।

आरआरबी और रेलवे का नाम,वेबसाइट अहमदाबाद (डब्ल्यू. आर.),www.rrbahmedabad.gov.in

अजमेर (एन. डब्ल्यू. आर.),www.rrbajmer.gov.in

बेंगलूरू (एस. डब्ल्यू. आर.),www.rrbbnc.gov.in

भोपाल (डब्ल्यू. सी. आर.),www.rrbbhopal.gov.in

भुवनेश्वर (ई. सी. ओ. आर.),www.rrbbbs.gov.in

बिलासपुर (एस. ई. सी. आर.),www.rrbbilaspur.gov.in

चंडीगढ़ (एन. आर.),www.rrbcdg.gov.in

चेन्नई (एस. आर.),www.rrbchennai.gov.in

गोरखपुर (एन. ई. आर.),www.rrbgkp.gov.in

गुवाहाटी (एन. एफ. आर.),www.rrbguwahati.gov.in

कोलकाता (ई. आर.),www.rrbkolkata.gov.in

मुंबई (सी. आर.),www.rrbmumbai.gov.in

पटना (ई. सी. आर.),www.rrbpatna.gov.in

प्रयागराज (एन. सी. आर.),www.rrbpryj.gov.in

रांची (एस. ई. आर.),www.rrbranchi.gov.in

सिकंदराबाद (एस. सी. आर.),www.rrbsecunderabad.gov.in