RRB Group D Vacancy 2026: रेलवे ग्रुप D के 22,195 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, 10वीं पास करें अप्लाई

Mar 09, 2026 10:53 am IST
RRB Group D recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, 9 मार्च 2026 है। 22,195 रिक्त पदों पर निकली इस विशाल भर्ती के लिए आवेदन विंडो आज रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी।

RRB Group D recruitment 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, 9 मार्च 2026 है। 22,195 रिक्त पदों पर निकली इस विशाल भर्ती के लिए आवेदन विंडो आज रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी। बोर्ड की ओर से अब समय सीमा आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास अब केवल कुछ ही घंटों का समय बचा है।

यह भर्ती भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन्स और विभागों में 'लेवल-1' के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, पॉइंट्समैन-बी, असिस्टेंट (सिग्नल और टेलीकॉम), असिस्टेंट (लोको शेड) और असिस्टेंट (कैरिज और वैगन) जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी और सहायक पद शामिल हैं।

योग्यता और आयु सीमा

रेलवे ने इस भर्ती के लिए पात्रता मापदंडों को सरल रखा है ताकि अधिक से अधिक युवा इसमें भाग ले सकें। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास (मैट्रिक) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, कुछ विशेष तकनीकी पदों के लिए आईटीआई (ITI) या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं।

आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों जैसे ओबीसी (OBC) को 3 साल और एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।

आवेदन शुल्क और रिफंड प्रक्रिया

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन शुल्क के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। हालांकि, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) परीक्षा में शामिल होने के बाद इनमें से 400 रुपये उम्मीदवार के बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। वहीं, एससी/एसटी, महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शुल्क 250 रुपये है, जो परीक्षा में बैठने के बाद पूरा रिफंड कर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया के चरण

ग्रुप डी की इस भर्ती में अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को चार प्रमुख चरणों को सफलतापूर्वक पार करना होगा:

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): यह प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): लिखित परीक्षा पास करने वालों को शारीरिक फिटनेस टेस्ट देना होगा, जिसमें वजन उठाकर दौड़ना और एक निश्चित समय में दौड़ पूरी करना शामिल है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन(DV): सफल उम्मीदवारों के सभी ओरिजनल प्रमाणपत्रों की कड़ाई से जांच की जाएगी।

मेडिकल परीक्षण: अंत में, रेलवे के कड़े स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होगा।

अंतिम समय के लिए जरूरी सलाह

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अंतिम घंटों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, जिससे भुगतान या फॉर्म सबमिशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रात होने का इंतजारर किए बिना अभी अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

