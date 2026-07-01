RRB Group D Result OUT, Cut off : रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जारी, Direct Link, देखें जोनवाइज कटऑफ

RRB Group D Result 2026 Sarkari Result, Cut Off : रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थी अपने रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं।

RRB Group D Result 2026 Sarkari Result, Cut Off : रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थी अपने रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड और पीईटी क्वालिफाइंग स्टेटस आज शाम 6 बजे जारी होगा। लगभग 1.08 करोड़ उम्मीदवारों ने 32,438 वैकेंसी के लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा दी थी। अब सीबीटी में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसका शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। इससे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में लेने वाले उन अप्रेंटिस अभ्यर्थियों से अपने अंक और डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था। मेरिट बनते ही नतीजे आ गए हैं। कुछ दिन पहले रेल मंत्रालय ने कहा था कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 का रिजल्ट जून में जारी होगा। ऐसे में इस सप्ताह नतीजे आने की पूरी उम्मीद थी।

3 गुना का हुआ चयन ग्रुप डी सीबीटी 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरीवाइज कुल रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया गया है।

RRB Group D Result 2024 : रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1- अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- RRB Group D रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3- लिंक पर क्लिक करने पर, रिजल्ट की PDF खुल जाएगी

स्टेप 4- RRB Group D रिजल्ट PDF में Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें

स्टेप 5- रिजल्ट की PDF डाउनलोड करें और उसे सेव करे

आरआरबी प्रयागराज (RRB Prayagraj) की कटऑफ: UR (अनारक्षित): 78.12573

SC (अनुसूचित जाति): 72.40928

ST (अनुसूचित जनजाति): 66.6584

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.31772

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 74.14863

आरआरबी भोपाल (RRB Bhopal) की कटऑफ: UR (अनारक्षित): 77.73449

SC (अनुसूचित जाति): 73.6582

ST (अनुसूचित जनजाति): 67.6709

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.41022

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 75.07329

आरआरबी अहमदाबाद (RRB Ahmedabad) की कटऑफ: UR (अनारक्षित): 72.1634

SC (अनुसूचित जाति): 66.06265

ST (अनुसूचित जनजाति): 62.13333

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 71.14374

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 67.665

आरआरबी भुवनेश्वर (RRB Bhubaneswar) की कटऑफ: UR (अनारक्षित): 76.68726

SC (अनुसूचित जाति): 67.15071

ST (अनुसूचित जनजाति): 58.1891

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 75.43104

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 69.81246

लगभग 1,08,22,423 उम्मीदवारों ने 32,438 रिक्तियों के लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा दी थी। सीबीटी का रिजल्ट जोनवार अलग-अलग PDF के रूप में जारी किया गया है। रिजल्ट के साथ-साथ पीडीएफ के रूप में मेरिट लिस्ट और जोनवार कट-ऑफ अंक भी पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि शामिल हैं, का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

RRB प्रयागराज ग्रुप डी रिजल्ट - Direct Link भुवनेश्वर आरआरबी Direct Link

अपना स्कोर कैसे देखें

सभी उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक पर लॉग इन करके अपना पर्सेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) और जन्म तिथि (DDMMYYYY प्रारूप में) दर्ज करनी होगी। यह लिंक 01.07.2026 (शाम 18:00 बजे) से 16.07.2026 (रात 23:55 बजे) तक उपलब्ध रहेगा।

PET से किनको छूट है बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD), भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) और कोर्स पूर्ण कर चुके अधिनियम प्रशिक्षु (CCAA) उम्मीदवारों को PET से छूट दी गई है। इसलिए उनके रोल नंबर इस सूची में शामिल नहीं हैं।

आगे की चयन प्रक्रिया लेवल-1 पदों के लिए PET, दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification), चिकित्सा परीक्षा और पैनल प्रकाशन का संचालन संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के 'रेलवे भर्ती सेल (RRC)' द्वारा किया जाएगा। RRB प्रयागराज के चयनित उम्मीदवारों के लिए भविष्य की सभी सूचनाएं अध्यक्ष, RRC प्रयागराज द्वारा दी जाएंगी (आधिकारिक वेबसाइट: www.rrcpryj.org है)।

PET का कार्यक्रम और ई-कॉल लेटर: PET का विस्तृत कार्यक्रम RRC की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को उनका ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर SMS/ईमेल भी भेजा जाएगा।

उम्मीदवारी की अनंतिम प्रकृति : PET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी (provisional) है। यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी में कोई विसंगति/कमी पाई जाती है या वे किसी अनुचित गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। केवल PET के लिए बुलाए जाने से किसी भी उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

भूल-सुधार का अधिकार : हालांकि सूची तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी RRB किसी भी भूलवश हुई त्रुटि या टाइपिंग/प्रिंटिंग मिस्टेक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। RRB उन उम्मीदवारों से कोई पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा जिनका चयन नहीं हुआ है।

कहां चेक कर सकेंगे आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट, देखें रीजन वाइज आरआरबी वेबसाइट रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद – www.rrbahmedabad.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर – www.rrbajmer.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रयागराज – www.rrbpryj.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, बेंगलुरु – www.rrbbnc.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल – www.rrbbhopal.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर – www.rrbbilaspur.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ – www.rrbcdg.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर – www.rrbgkp.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, गुवाहाटी – www.rrbguwahati.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू-श्रीनगर – www.rrbjammu.nic.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, कोलकाता – www.rrbkolkata.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, मालदा – www.rrbmalda.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर – www.rrbmuzaffarpur.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना – www.rrbpatna.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, रांची – www.rrbranchi.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद – www.rrbsecunderabad.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, सिलीगुड़ी – www.rrbsiliguri.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड, तिरुवनंतपुरम – www.rrbthiruvananthapuram.gov.in