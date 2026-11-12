रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड लिंक, देखें कटऑफ
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप-D के 22,195 पदों का CBT रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल छात्र फिजिकल टेस्ट (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं और 16 नवंबर से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 12 नवंबर 2026 को RRB ग्रुप-D (लेवल-1) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत सातवें वेतन आयोग के लेवल-1 पे मैट्रिक्स के अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, पॉइंट्समैन-बी और असिस्टेंट सहित कुल 22,195 पदों को भरा जाना है। जिन उम्मीदवारों ने 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में हिस्सा लिया था, वे अब अपने संबंधित रीजनल RRB की वेबसाइट पर जाकर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पीडीएफ (PDF) लिस् डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट और स्कोरकार्ड से जुड़ी जरूरी बातें
मेरिट क्रम नहीं, बढ़ते क्रम में हैं रोल नंबर: बोर्ड द्वारा जारी पीडीएफ लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चुना गया है। ध्यान रहे कि ये रोल नंबर मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि आरोही क्रम में दिया गया हैं।
3 गुना अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट: समुदाय-वार कुल रिक्तियों के मुकाबले तीन गुना उम्मीदवारों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
कब दिखेगा स्कोरकार्ड: सभी परीक्षार्थी 16 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे) से 1 दिसंबर 2026 (रात 11:55 बजे) तक आधिकारिक लिंक के माध्यम से अपना पर्सेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकेंगे।
रिजल्ट डाउनलोड लिंक-
https://rrb.indianrailways.gov.in/-/image/179448751636715-BHOPAL-RRB_Level1_CEN_09_2025_Provisional_Publishing_report-v1.0.pdf/examsDocuments
चयन के अगले चरण और छूट के नियम
लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से गुजरना होगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। हालांकि, PwBD (दिव्यांग), ExSM (भूतपूर्व सैनिक) और CCAA श्रेणी के उम्मीदवारों को PET से छूट दी गई है, उनकी अलग लिस्ट जोनल रेलवे भर्ती सेल (RRC) द्वारा जारी की जाएगी। आगे के अपडेट्स के लिए उम्मीदवार अपने जोनल RRC (जैसे आरआरबी भोपाल के लिए RRC जबलपुर — wcr.indianrailways.gov.in) की वेबसाइट देखते रहें।
रेलवे ग्रुप डी जोनवाइज कटऑफ ( RRB Group D Result Cut Off )
आरआरबी बोपाल (RRB Bhopal) की कटऑफ
UR (अनारक्षित): 79.81581
SC (अनुसूचित जाति): 73.93395
ST (अनुसूचित जनजाति): 68.9059
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 79.75489
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 75.67089
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in) पर जाएं।
2. होमपेज पर "CEN 09/2025 - List of Candidates Shortlisted for PET" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने रीजन की पीडीएफ फाइल चुनें और उसे स्क्रीन पर खोलें।
4. कीबोर्ड पर Ctrl + F दबाएं और अपना 16 अंकों का रोल नंबर दर्ज करके सर्च करें।
5. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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